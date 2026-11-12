Promena selektora daje vetar u leđa Turcima

Turska dočekuje Belgiju u petom kolu Lige nacija, u utakmici koja bi mogla da odredi sudbinu obe reprezentacije u elitnom rangu takmičenja.

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Domaćin je pred ispadanjem u Ligu B, dok gosti još imaju šansu da se uključe u borbu za plasman u nokaut fazu.

Katastrofalni rezultati Turske doveli su do smene Vinčenca Montele posle tri godine na klupi. Njegovo mesto zauzeo je Sergen Jalčin, nekadašnji trener Bešiktaša, koji će pokušati da preokrene situaciju u završnici grupne faze. Turci su izgubili šest od poslednjih sedam utakmica, a u četiri poraza u grupi A1 primili su čak 11 golova. Samo je Hrvatska u ovom ciklusu Lige A primila više pogodaka.

Domaćinu su neophodne dve ubedljive pobede kako bi izbegao povratak u niži rang, ali određenu nadu uliva mu prednost domaćeg terena. Pre dva poraza u ovom izdanju Lige nacija, Turska je vezala četiri pobede pred svojim navijačima. Dolazak novog selektora mogao bi dodatno da motiviše ekipu, posebno u napadačkom delu igre.

Belgija je ostvarila dve pobede i pretrpela dva poraza, pa poslednja dva kola dočekuje sa trećeg mesta. Izabranici Marka van Bomela žele da izbegnu baraž za opstanak, ali i da ostanu u konkurenciji za prve dve pozicije. U prethodnom kolu poraženi su u Francuskoj sa 4:1, iako su prvi poveli. Bio je to njihov prvi poraz na gostovanjima posle serije od pet pobeda i dva remija.

Tradicija je na strani Belgijanaca, koji su izgubili samo jedan od poslednjih šest međusobnih susreta, uz dve pobede i tri remija. U oktobarskom meču slavili su ubedljivo sa 3:0, a Kevin de Brujne postigao je dva gola. Iskusni vezista u ovom ciklusu ima i jednu asistenciju.

Turska se uzda u Ardu Gulera, koji je u poslednjih šest nastupa za Real Madrid učestvovao u postizanju sedam golova, sa tri pogotka i četiri asistencije. Zanimljivo je da je poslednja četiri gola za reprezentaciju postigao u prvim poluvremenima. Ipak, domaćin će biti oslabljen izostankom povređenog Kenana Jildiza, dok Kerem Akturkoglu nije pozvan. Kod Belgijanaca zbog suspenzije neće igrati Romeo Lavija.

Belgija ima kvalitetniji sastav i opravdano nosi ulogu favorita, ali promena selektora i imperativ pobede mogli bi da podstaknu Tursku na ofanzivniji pristup. S obzirom na probleme obe odbrane, naročito turske, i činjenicu da domaćin nema mnogo prostora za kalkulacije, golovi na obe strane deluju kao zanimljiv izbor.

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