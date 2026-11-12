Ekonomija

ENERGETSKI ALARM U EU: Evropa za deset dana povukla 3,85 milijardi kubika gasa, zalihe najniže od 2013. godine

К.Л.С

12. 11. 2026. u 10:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

EVROPA je od početka meseca povukla rekordnu količinu gasa iz podzemnih skladišta. Ukupna količina povučenog gasa od početka meseca 2,8 puta je veća nego u istom periodu prošle godine

ЕНЕРГЕТСКИ АЛАРМ У ЕУ: Европа за десет дана повукла 3,85 милијарди кубика гаса, залихе најниже од 2013. године

Foto: Vladimir Gerasimov / Alamy / Profimedia

Evropa nastavlja da povlači gas iz podzemnih skladišta rekordnom brzinom, pri čemu je ukupna količina povučenog gasa u periodu od 1. do 10. novembra dostigla 3,85 milijardi kubnih metara, što predstavlja novi maksimum deseti dan zaredom, pokazuju proračuni agencije TASS zasnovani na podacima organizacije "Gasna infrastruktura Evrope".

Ukupna količina povučenog gasa od početka meseca 2,8 puta je veća nego u istom periodu prošle godine.

Zaključno sa 10. novembrom, evropska podzemna skladišta gasa bila su popunjena 71,61 posto (što je 17,52 procentna poena ispod petogodišnjeg proseka za taj datum), dok je prošle godine popunjenost iznosila 82,39 odsto. Ovo je i dalje najniži zabeleženi nivo za taj datum otkako se vodi evidencija, odnosno od 2011. godine.

Evropske rezerve gasa manje za 12,5 milijardi kubika nego prošle godine, skladišta na istorijskom minimumu

U skladištima u EU trenutno se nalazi 78,4 milijarde kubnih metara gasa, što je za 12,56 milijardi kubnih metara manje nego prošle godine i predstavlja najmanju količinu još od 2013. godine.

Od početka grejne sezone, 28. oktobra, Evropa je iz svojih skladišta već povukla gotovo 4,6 milijardi kubnih metara gasa. Neto povlačenje (razlika između količine povučenog i količine utisnutog gasa) premašilo je 3,8 milijardi kubnih metara, što je više nego trostruko više od petogodišnjeg proseka.

Kao rezultat toga, kada je reč o neto povlačenju, evropske zemlje su već potrošile 7,4 posto od 51,2 milijarde kubnih metara gasa, koliko su tokom leta utisnule u skladišta pripremajući se za hladno vreme.

(Bizportal)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POSKUPELA NAFTA: Evropski indeksi na rekordnom nivou
Ekonomija

0 0

POSKUPELA NAFTA: Evropski indeksi na rekordnom nivou

PANEVROPSKI berzanski indeks STOXX 600 dostigao je danas novu rekordnu vrednost, podstaknut dobrim poslovnim rezultatima nemačkih kompanija kao što su Simens i Merk, smirivanjem geopolitičkih tenzija i preusmeravanjem investicija iz akcija povezanih sa veštačkom inteligencijom na azijskim i američkim tržištima, dok je cena nafte Brent blago porasla na više od 93 dolara po barelu.

12. 11. 2026. u 10:43

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA