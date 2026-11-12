Društvo

VOZAČI, PAŽNJA: Izmene režima saobraćaja na autoputevima, zatvaraju se ključne petlje

Ј.О.С

12. 11. 2026. u 07:00

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JP "Putevi Srbije" saopštilo je da će u narednim danima, počev od četvrtka, 12. novembra, doći do izmena u režimu saobraćaja na više deonica autoputeva i državnih puteva u Srbiji zbog izvođenja radova na održavanju i infrastrukturi.

ВОЗАЧИ, ПАЖЊА: Измене режима саобраћаја на аутопутевима, затварају се кључне петље

Foto: Pavel Iukhimetc/Alamy/Profimedia

Na autoputu A1, na deonici petlja Batajnica - petlja Beograd, kod mesta Ugrinovci, u četvrtak, 12. novembra, izvodiće se radovi na ugradnji nedostajuće elastoodbojne ograde na objektu iznad puta:

  • U smeru ka Nišu od 08:00 do 14:00 časova, za saobraćaj će biti zatvorene zaustavna i vozna traka, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom.
  • U smeru ka Novom Sadu od 10:00 do 15:00 časova, biće zatvorena preticajna traka, a saobraćaj će se preusmeravati na voznu i zaustavnu traku.

Na deonici petlja Nacional - petlja Beograd (smer ka Šidu), u četvrtak od 09:00 do 15:00 časova, izvodiće se radovi na pranju smerokaza i vertikalne signalizacije. Krajnja desna saobraćajna traka zatvaraće se sukcesivno sa pomeranjem radova u dužini do 200 metara.

Od četvrtka, od 06:00 časova, zbog radova na zameni asfalta, petlja Vrnjačka Banja biće potpuno zatvorena za saobraćaj u oba smera.

Kao alternativni pravci za uključenje i isključenje preporučuju se petlja Trstenik i petlja Vrba.

Na putevima II A reda broj 260 (Novo Selo) i II B reda broj 411 (Ugljarevo-Vrnci) izvode se radovi na zameni asfalta na kružnim tokovima, uz naizmenično propuštanje vozila regulisano semaforima.

Između petka i nedelje vršiće se radovi na ITS opremi na više lokacija na autoputu A5 (petlje Vrba, Adrani, Trstenik, Vrnjačka Banja, Koševi, Velika Drenova, Kruševac istok i Ćićevac), pri čemu će zaustavna traka biti zatvorena u dužini od po 100 metara.

Svi radovi biće obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. 

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