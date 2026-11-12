VOZAČI, PAŽNJA: Izmene režima saobraćaja na autoputevima, zatvaraju se ključne petlje
JP "Putevi Srbije" saopštilo je da će u narednim danima, počev od četvrtka, 12. novembra, doći do izmena u režimu saobraćaja na više deonica autoputeva i državnih puteva u Srbiji zbog izvođenja radova na održavanju i infrastrukturi.
Na autoputu A1, na deonici petlja Batajnica - petlja Beograd, kod mesta Ugrinovci, u četvrtak, 12. novembra, izvodiće se radovi na ugradnji nedostajuće elastoodbojne ograde na objektu iznad puta:
- U smeru ka Nišu od 08:00 do 14:00 časova, za saobraćaj će biti zatvorene zaustavna i vozna traka, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom.
- U smeru ka Novom Sadu od 10:00 do 15:00 časova, biće zatvorena preticajna traka, a saobraćaj će se preusmeravati na voznu i zaustavnu traku.
Na deonici petlja Nacional - petlja Beograd (smer ka Šidu), u četvrtak od 09:00 do 15:00 časova, izvodiće se radovi na pranju smerokaza i vertikalne signalizacije. Krajnja desna saobraćajna traka zatvaraće se sukcesivno sa pomeranjem radova u dužini do 200 metara.
Od četvrtka, od 06:00 časova, zbog radova na zameni asfalta, petlja Vrnjačka Banja biće potpuno zatvorena za saobraćaj u oba smera.
Kao alternativni pravci za uključenje i isključenje preporučuju se petlja Trstenik i petlja Vrba.
Na putevima II A reda broj 260 (Novo Selo) i II B reda broj 411 (Ugljarevo-Vrnci) izvode se radovi na zameni asfalta na kružnim tokovima, uz naizmenično propuštanje vozila regulisano semaforima.
Između petka i nedelje vršiće se radovi na ITS opremi na više lokacija na autoputu A5 (petlje Vrba, Adrani, Trstenik, Vrnjačka Banja, Koševi, Velika Drenova, Kruševac istok i Ćićevac), pri čemu će zaustavna traka biti zatvorena u dužini od po 100 metara.
Svi radovi biće obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Preporučujemo
"Deco Svetog Save, molite se za ozdravljenje mitropolita Irineja"
11. 11. 2026. u 22:12
Umro pukovnik Dragan Mitić Mita (59): "Dugo si i nesebično čuvao državu i narod"
11. 11. 2026. u 19:36
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)