KNEŽEVIĆ O VUČIĆEVOM OBRAĆANJU: Lider DNP otkrio šta se dešavalo u izbornoj noći
PREDSEDNIK Demokratske narodne partije Milan Knežević demantovao je spekulacije i tvrdnje da Aleksandar Vučić nije želeo da prizna izborni poraz, iznevši detalje razgovora koji su se odvijali u izbornoj noći neposredno pre zvaničnog obraćanja javnosti.
Knežević je naglasio da je reč o „brutalnoj neistini“ i do detalja opisao šta se dešavalo u prostorijama štaba.
— Ne da nije hteo da prizna poraz, već kada smo se on i ja videli — bili smo sami u kancelariji, bilo je negde oko 21 i 30 uveče — on mi je lično saopštio da su izgubili, odnosno da je pobedila Studentska lista. Pokazao mi je rezultate, u tom trenutku bilo je oko osam odsto prednosti za studentsku listu u odnosu na listu koju je predvodio Aleksandar Vučić. Rekao mi je da će bez ikakvog razmišljanja da prizna rezultate — naveo je Knežević.
Knežević je otkrio da je pola sata kasnije održan sastanak na kojem su prisustvovali Milorad Dodik, Nenad Stevandić, Ana Brnabić, Siniša Mali i on. Vučić im je tada potvrdio ishod glasanja i najavio konferenciju za medije, uz poseban zahtev liderima iz regiona.
— Iako se ovde spekuliše da sam bio nekakav njegov rob, korisni idiot ili čovek koga je sve vreme iskorišćavao, Vučić je predložio i tražio i od mene, i od Stevandića, i od Dodika da ne izlazimo sa njim na binu. Obrazloženje je bilo da nam ne pravi političku štetu jer su oni u tom trenutku izgubili — rekao je lider DNP-a.
Knežević je, kako ističe, to kategorički odbio:
— Odgovorio sam mu: „Ja idem sa tobom. Nisam ovde došao samo da budem kad je dobro, došao sam i spreman sam da budem i kada nema razloga za slavlje.“ Bio sam na bini sa svim tim ljudima. Kako vreme prolazi, čini mi se da će taj poraz kome sam prisustvovao i svedočio biti jedna od lepših uspomena u mom političkom životu, zato što nisam hteo da izdam prijatelje, ali ni uverenja koja sam zastupao sve vreme. Bilo bi licemerno da operem ruke od Aleksandra Vučića i od svega onoga što sam govorio tokom kampanje u Srbiji i otkako postoji DNP.
Knežević je ponovio da je Vučić poraz prihvatio „mirno, dostojanstveno, šmekerski i uz pesmu“, a potom poslao političku poruku premijeru Crne Gore Milojku Spajiću.
— Voleo bih da tako bude sutra i u Crnoj Gori kada Milojko Spajić bude video rezultate i shvatio da je izgubio izbore — da i on nađe neku pesmu da zapeva, a ne da čeka rezultate u nekom avionu na aerodromu kako bi mogao da odleti iste te noći — zaključio je Knežević.
(Pink)
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