Otkrivena strogo čuvana tajna tuče u Abu Dabiju! Merab uradio ono što Dagestanci nikome ne praštaju! (VIDEO)
Abu Dabi je bio poprište sukoba u kojem su učestvovali Usman Nurmagomedov i Merab Dvališvili, nakon čega je gruzijski borac ostao krvavog lica.
Dokaz o haosu pružaju snimci sa društvenih mreža na kojima se vidi kako Usman udara Meraba, a Dvališvili je kasnije tvrdio da su on i njegov prijatelj pretučeni u brojačanom defanzivu i dok su ležali na podu.
Pozadina incidenta datira od ranije, kada je u Gruziji izbio sukob između Dvališvilija i dagestanskog rvača Ahmeda Gadžimagomedova, bliskog prijatelja Umara Nurmagomedova.
Sve je počelo Merabovim odbijanjem meča sa Umarom i uvredama upućenim na njegov račun, nakon čega mu je Gadžimagomedov prišao i došlo je do fizičkog okršaja.
Dvališvili je tom prilikom ošamario dagestanskog rvača i, prema navodima, opsovao mu majku, što je izazvalo masovnu tuču dve grupe.
Usman Nurmagomedov je sačekao priliku da odgovori na ove uvrede i u Abu Dabiju je usledila osveta.
Prema nezvaničnim informacijama, Usman i članovi njegovog tima su privedeni, mada se zvanična potvrda policije još uvek očekuje. Čitav slučaj dobija na težini i zbog činjenice da ovaj 28-godišnji Dagestanac uskoro treba da nastupi u UFC-u.
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