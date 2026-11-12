Fight club

Otkrivena strogo čuvana tajna tuče u Abu Dabiju! Merab uradio ono što Dagestanci nikome ne praštaju! (VIDEO)

М.П.

12. 11. 2026. u 07:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Abu Dabi je bio poprište sukoba u kojem su učestvovali Usman Nurmagomedov i Merab Dvališvili, nakon čega je gruzijski borac ostao krvavog lica.

Откривена строго чувана тајна туче у Абу Дабију! Мераб урадио оно што Дагестанци никоме не праштају! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Dokaz o haosu pružaju snimci sa društvenih mreža na kojima se vidi kako Usman udara Meraba, a Dvališvili je kasnije tvrdio da su on i njegov prijatelj pretučeni u brojačanom defanzivu i dok su ležali na podu.

Pozadina incidenta datira od ranije, kada je u Gruziji izbio sukob između Dvališvilija i dagestanskog rvača Ahmeda Gadžimagomedova, bliskog prijatelja Umara Nurmagomedova.

Sve je počelo Merabovim odbijanjem meča sa Umarom i uvredama upućenim na njegov račun, nakon čega mu je Gadžimagomedov prišao i došlo je do fizičkog okršaja.

Dvališvili je tom prilikom ošamario dagestanskog rvača i, prema navodima, opsovao mu majku, što je izazvalo masovnu tuču dve grupe.

Usman Nurmagomedov je sačekao priliku da odgovori na ove uvrede i u Abu Dabiju je usledila osveta.

Prema nezvaničnim informacijama, Usman i članovi njegovog tima su privedeni, mada se zvanična potvrda policije još uvek očekuje. Čitav slučaj dobija na težini i zbog činjenice da ovaj 28-godišnji Dagestanac uskoro treba da nastupi u UFC-u.


 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SAD NAS ZANIMA SVETSKO ZLATO: Legendarni veslač i trener Nikola Stojić o stvarnju šampionskog dubl skula
Ostali sportovi

0 0

SAD NAS ZANIMA SVETSKO ZLATO: Legendarni veslač i trener Nikola Stojić o stvarnju šampionskog dubl skula

NEKAD trener mora da bude i tvrodoglav. Da je legendarni veslač NikolaStojić pre dve godine popustio, danas se ne bismo ponosili sa dvostrukimvicešampionima sveta i prvacima Evrope u dubl skulu, Martinom Mačkovićemi Nikolajem Pimenovim. Trofejni stručnjak je i svestan da su na polaputa, jer žele da se domognu svetske krune, ali i medalje na Olimpijskimigrama 2028. u Los Anđelesu, koju srpsko veslanje čeka još od 1984. godine.

12. 11. 2026. u 05:00

Politika
Tenis
Fudbal
LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao

LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao