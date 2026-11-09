DREVNA INDIJSKA METODA OSVAJA SVET: Ove biljke koriste se vekovima, a jednu imamo gotovo u svakoj kuhinji

OD DREVNE Indije do savremenih domova širom sveta, ajurveda već hiljadama godina privlači pažnju ljudi koji žele da poboljšaju svoje životne navike i više pažnje posvete prirodnim preparatima. Ovaj tradicionalni sistem nege i lečenja zasniva se na ishrani, biljkama, fizičkoj aktivnosti, masaži i usklađivanju svakodnevnog života.

Foto: Neosmart Consulting AG/Alamy/Profimedia

Posebno je zanimljivo što se neke biljke koje se koriste u tradicionalnim indijskim preparatima mogu pronaći i u našim domaćinstvima, a među njima je i dobro poznati ruzmarin.

Šta je zapravo ajurveda?

Ajurveda je tradicionalni medicinski sistem poreklom iz Indije. Njen naziv potiče od sanskritskih reči "ajus", što znači život, i "veda", što znači znanje.

Za razliku od pristupa koji se usredsređuje samo na određeni simptom, ajurveda posmatra čoveka kao celinu i naglašava povezanost načina života, ishrane, fizičkog i psihičkog stanja.

U tradicionalnoj praksi koriste se različite biljke, začini, ulja, masaže i vežbe disanja. Među najpoznatijim biljkama su kurkuma, đumbir, ašvaganda, tulsi, ali i ruzmarin, koji je poznat i u mediteranskoj tradiciji.

Kurkuma - zlatni začin koji je predmet brojnih istraživanja

Kurkuma je jedan od najprepoznatljivijih sastojaka tradicionalne indijske kuhinje i ajurvedske prakse. Prepoznatljiva je po intenzivnoj žuto-narandžastoj boji, a često se naziva i zlatnim začinom.

Njen najpoznatiji aktivni sastojak je kurkumin, biljno jedinjenje koje naučnici proučavaju zbog potencijalnih antioksidativnih i protivupalnih svojstava.

Kurkuma se vekovima koristi u pripremi jela, čajeva i tradicionalnih preparata, a danas je prisutna i u brojnim dodacima ishrani.

Ipak, iako pojedina istraživanja ukazuju na moguće koristi kurkumina, još nema dovoljno pouzdanih dokaza da se može smatrati lekom za određene bolesti.

Poseban oprez potreban je kod koncentrovanih suplemenata, koji mogu imati neželjene efekte i uticati na dejstvo pojedinih lekova.

Đumbir – koren koji je poznat i u našim kuhinjama

Đumbir je jedna od najpoznatijih aromatičnih biljaka koja se koristi i u indijskoj tradicionalnoj medicini i u svakodnevnoj ishrani širom sveta. Njegov karakterističan ljutkast ukus potiče od aktivnih jedinjenja, među kojima su gingeroli.

Posebno je zanimljiv zbog istraživanja njegovog uticaja na mučninu i varenje. Pojedine studije pokazuju da đumbir može pomoći kod određenih vrsta mučnine, ali efekti zavise od uzroka i načina upotrebe.

Može se koristiti svež, sušen, u obliku čaja ili kao začin u jelima. Ipak, veće količine mogu izazvati gorušicu i stomačne tegobe, a koncentrovani preparati mogu biti problematični za osobe koje uzimaju određene lekove.

Ašvaganda – biljka koja je prvukla pažnju kao regulator stresa

Ašvaganda je jedna od najpoznatijih biljaka ajurvedske tradicije, a poslednjih godina postala je veoma popularna i u drugim delovima sveta. Njen latinski naziv je Withania somnifera, a u tradicionalnoj upotrebi najčešće se koristi koren biljke.

Posebno interesovanje izazvala je zbog istraživanja njenog mogućeg uticaja na stres, osećaj napetosti i kvalitet sna. Pojedina manja klinička istraživanja ukazuju na moguće pozitivne efekte, ali naučnici ističu da su potrebna dodatna i dugoročnija ispitivanja.

Ašvaganda se danas prodaje u obliku kapsula, praha i ekstrakata, ali njena upotreba nije bez rizika. Zabeleženi su slučajevi oštećenja jetre, a može uticati i na rad štitaste žlezde i dejstvo pojedinih lekova. Ne preporučuje se trudnicama, a osobe koje imaju zdravstvene probleme trebalo bi da se pre upotrebe posavetuju sa lekarom.

Ruzmarin – mirisna biljka koja je zanimljiva i nauci

Ruzmarin nije samo začin koji dodajemo krompiru, mesu i drugim jelima. Iako nije izvorna biljka ajurvedske tradicije, danas je prisutan i u Indiji kroz savremenu aromaterapiju i prirodnu kozmetiku.

Ruzmarin sadrži različita biljna jedinjenja, među kojima su antioksidansi i supstance koje se proučavaju zbog mogućeg protivupalnog delovanja. Posebno je zanimljiv zbog istraživanja njenog mogućeg uticaja na zdravlje kože glave i rast kose. Koristi se u obliku ulja, šampona i preparata za masažu, a sve veću popularnost stiče i među onima koji traže prirodne načine nege.

Istraživanja ispituju njegovu moguću ulogu u nezi kože glave, kao i potencijalne efekte pojedinih preparata na rast kose.

Ruzmarin se koristi i u obliku eteričnog ulja, ali i kao sastojak krema, šampona i preparata za masažu.

Važno je, međutim, naglasiti da prirodno ne znači automatski i bezbedno. Eterično ulje ruzmarina ne treba nanositi nerazblaženo na kožu, a kod osetljivih osoba moguće su alergijske reakcije.

Aloja vera – biljka koja je idealna za negu kože

U indijskoj tradicionalnoj medicini aloja vera poznata je kao kumari i vekovima se koristi u različitim preparatima za negu organizma. Danas je posebno popularna u kozmetičkoj industriji, gde se njen gel dodaje kremama, losionima i preparatima za negu kože.

Gel iz unutrašnjosti lista sadrži vodu i različita jedinjenja koja doprinose njegovoj primeni u hidratantnim proizvodima. Često se koristi i za umirivanje kože nakon izlaganja suncu, mada ne predstavlja zamenu za lečenje opekotina.

Važno je razlikovati gel iz lista od žutog lateksa koji se nalazi ispod njegove kore. Lateks aloje može imati snažno laksativno dejstvo i izazvati neželjene reakcije, zbog čega se ne preporučuje samostalna upotreba takvih preparata.

Da li je ajurveda bezbedna?

Iako se često predstavlja kao potpuno prirodan način lečenja, ajurveda nije bez rizika. Američki Nacionalni centar za komplementarno i integrativno zdravlje upozorava da su u pojedinim ajurvedskim preparatima pronađene opasne količine olova, žive i arsena.

Problem mogu predstavljati i interakcije biljnih preparata sa lekovima koje osoba već koristi.

Zato stručnjaci savetuju oprez, posebno kod trudnica, hroničnih bolesnika i osoba koje redovno uzimaju terapiju.

Ajurveda je zanimljiv deo indijske kulture i istorije, a njene pojedine biljke i postupci predmet su savremenih istraživanja. Ipak, najvažnije je razdvojiti vekovnu tradiciju od onoga što je do sada zaista potvrđeno naučnim dokazima.

(NCCIH)