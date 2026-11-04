"MOGING" JE REČ 2026. GODINE: Šta znači sleng koje je postao popularan među mladima

ZAMISLITE da ste ponosni na svoj izgled, odeću ili nešto što ste napravili, a onda se pored vas pojavi neko ko potpuno zaseni vaš trud.

Foto: George Dolgikh / Alamy / Profimedia

Mlađe generacije za takve situacije koriste izraz "moging" (mogging), koji je ove godine privukao pažnju leksikografa i poneo titulu reči godine.

Internet sleng "moging" (mogging) proglašen je za reč godine 2026. u izboru Kolinsovog engleskog rečnika. Izraz, koji najčešće koriste pripadnici generacija Zed i Alfa, opisuje situaciju u kojoj neko nadmašuje drugu osobu ili je toliko impresivniji da je potpuno zaseni.

Popularnost ove reči naglo je porasla tokom proteklih 12 meseci, kada je njena upotreba zabeležila rast od 210 odsto, saopštio je Kolins. Ipak, reč nije nova: U upotrebi je već oko deceniju, a njeno značenje se vremenom menjalo.

Od teretana do internet slenga

Veruje se da je "moging" nastao od akronima "AMOG", koji označava "alfa mužjaka grupe". U početku se koristio kao imenica u kulturi bodibildinga, za opisivanje muškarca koji je fizički najsnažniji i najdominantniji u teretani.

Kasnije je izraz prešao u glagolski oblik i nakratko ga je preuzela takozvana manosfera - internet zajednice usmerene na teme muškosti i odnosa između muškaraca i žena.

Tokom poslednjih 12 meseci, međutim, reč je dobila šire i šaljivije značenje. Danas se koristi kada neko svojim izgledom, sposobnostima, stilom ili postignućima zaseni drugu osobu.

Na primer, zamislite da ste na večeru doneli domaće kolačiće i ponosni ste na to kako su ispali. Međutim, vaš prijatelj se pojavi sa savršeno ukrašenom trospratnom tortom. U tom slučaju, on vas je "mogovao".

Ili ste zadovoljni svojom odećom, sve dok u ne stanete pored osobe koja bez mnogo truda izgleda izuzetno elegantno. I to je primer "moginga" - situacije u kojoj neko drugi svojim izgledom potpuno privuče pažnju.

"Moging" popularan i u Rusiji

Leksikografi Kolinsovog rečnika svake godine prate čak 27 milijardi reči. Ne analiziraju samo koliko se često neki izraz koristi već i način na koji se njegova upotreba menja.

Generalni direktor Kolinsa Aleks Bikroft istakao je da izbor reči "moging" pokazuje kako svaka generacija ostavlja svoj trag na jeziku.

"To je odličan primer kako su generacija Zed i generacija Alfa usvojile reč i pretvorile je u duhoviti sleng, čineći jezik svojim i 'mogujući' nas starije", rekao je Bikroft.

Termin "moging" našao je mesto i u ruskoj internet kulturi, gde je postao inspiracija i za muzički spot. O tome svedoči i pesma posvećena ovom izrazu, pod nazivom "Ja tebe mogujem", koja pokazuje kako se internet sleng prenosi iz onlajn komunikacije u popularnu kulturu.

Koji su se izrazi još našli u konkurenciji

Među izrazima našli su se i Friendslop, naziv koji su gejmeri prihvatili za nezavisne video-igre za više igrača, nastale uz mali budžet, u kojima je najvažnije zajedničko igranje i druženje, a ne vrhunska grafika.

Na spisku se našao i Bixie, naziv za frizuru koja spaja klasični bob i kratku piksi frizuru, a koju su u poslednje vreme nosile i poznate glumice poput Zendaje, Džesi Bakli i Helen Miren. Tu je i P(doom), matematička skraćenica koja označava procenu, izraženu u procentima, kolika je verovatnoća da bi veštačka inteligencija mogla da dovede do sloma ljudske civilizacije.

Na spisku se našla i "pauza za hidrataciju" (hydration break), izraz koji je postao deo globalnog rečnika tokom Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine. Utakmice su tada prekidane kako bi igrači mogli da popiju vodu i ostanu hidrirani tokom vrućina u zemljama domaćinima - Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Ipak, nova praksa nije naišla samo na odobravanje. Navijači su ismevali ove pauze, smatrajući da su zapravo reč o reklamnim prekidima predstavljenim kao mera za zaštitu igrača, prenosi Si-En-En.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.