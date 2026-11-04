RETROGRADNI MERKUR KOSI SVE PRED SOBOM: Koja 4 znaka će biti najviše pogođena

RETROGRADNI Merkur u Škorpiji mogao bi da donese nesporazume, stare probleme i emotivna preispitivanjaMerkur u Škorpiji mogao bi da donese nesporazume, stare probleme i emotivna preispitivanja

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Retrogradni Merkur, koji traje od 24. oktobra do 13. novembra u znaku Škorpije, prema astrološkim tumačenjima donosi period pojačanih emocija, nesporazuma i vraćanja na nerešene probleme. Posebno bi mogla da ga osete četiri horoskopska znaka, kojima predstoji preispitivanje odnosa, odluka i poslovnih planova.

Škorpija bi mogla ponovo da se suoči sa starim razgovorima i nerazjašnjenim odnosima. Iskrenost će biti važna u ljubavi, dok se na poslu savetuje dodatni oprez prilikom donošenja odluka.

Bikove očekuju izazovi u odnosima sa partnerom i bliskim ljudima. Stare nesuglasice mogle bi ponovo da isplivaju, pa će otvoren razgovor biti najbolji način da izbegnu nove sukobe.

Lavovi bi trebalo da obrate pažnju na poslovnu komunikaciju. Promene dogovora, odlaganja i dodatna objašnjenja mogli bi da zahtevaju više strpljenja nego inače.

Vodolijama će u prvom planu biti karijera i budući planovi. Zastoji koje budu doživeli mogu im pomoći da preispitaju prioritete i odluče u kom pravcu žele da nastave.

Astrolozi savetuju da tokom ovog perioda ne donosite ishitrene odluke, pažljivo proveravate dogovore i obratite više pažnje na komunikaciju. Retrogradni Merkur ne mora nužno doneti loše događaje, već može biti prilika da rešite ono što ste ranije ostavili nedovršeno.

(Alo)

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