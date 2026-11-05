IZVAGAJTE SVE ŠTO VIDITE I ČUJETE Astro savet za četvrtak, 5. novembar: Ovi znaci su danas više skloni obmanama i zabludama
MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, žena, u 14.39, napušta analitičnu, poslovičnu Devicu i ulazi u uzdržanu, diplomatski nastrojenu Vagu.
Izazovan aspekt koji pravi sa retrogradnim Saturnom, može da uspori ili odloži poslove, sudske procese, rešavanje pravnih pitanja, kao i da otežaju komunikaciju u partnerskim odnosima.Istovremeno, Mesec obrazuje napet aspekt sa retrogradnim Neptunom, koji može da zamagli vidike i procenu situacija, osoba ili dogovora.
Kada se uzme u obzir i pozicija Merkura u retrogradnom hodu, trebalo bi pronaći ravnotežu između brojnih informacija koje vidite ili čujete.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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