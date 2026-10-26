Panorama

KAD MAŠINA POSTANE ČOVEK: Otvoreno novo poglavlje u robotici, pogledajte šta sve može ovaj robot (VIDEO)

Ivana Manić

26. 10. 2026. u 21:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SVET robotike dobio je novog moćnog igrača. Humanoidni robot Šarpa D01 konstruisan je za izvršavanje složenih, praktičnih zadataka u realnom svetu, a njegovo glavno oružje je neverovatna preciznost.

КАД МАШИНА ПОСТАНЕ ЧОВЕК: Отворено ново поглавље у роботици, погледајте шта све може овај робот (ВИДЕО)

Foto: X / SharpaRobotics

Ovaj napredni sistem spaja okretne Vejv ruke i robotske šake sa specijalnom taktilnom „elektronskom kožom” koja pokriva čitavo njegovo telo.

Obe ruke imaju sedam stepeni slobode kretanja i završavaju se zglobovima koji su veličine ljudskih.

Zahvaljujući tome robot može da dohvati i okreće predmete na potpuno isti način kao i ljudska bića.

Kada se skine šasija, D01 teži oko 40 kilograma, ali je svaka njegova ruka projektovana da bez problema podiže teret od pet kilograma tokom rada.

Ruke se kreću brzinom većom od 37 kilometara na čas, a u stanju su da se vrate u potpuno istu tačku sa odstupanjem manjim od 0,2 milimetra.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: Blokaderi napali pristalice SNS u Lazarevcu 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Mladi Britanac napravio državu između Srbije i Hrvatske, sad dobio priznanje Ujedinjenih nacija (FOTO/VIDEO)

Mladi Britanac napravio "državu" između Srbije i Hrvatske, sad dobio priznanje Ujedinjenih nacija (FOTO/VIDEO)