KAD MAŠINA POSTANE ČOVEK: Otvoreno novo poglavlje u robotici, pogledajte šta sve može ovaj robot (VIDEO)
SVET robotike dobio je novog moćnog igrača. Humanoidni robot Šarpa D01 konstruisan je za izvršavanje složenih, praktičnih zadataka u realnom svetu, a njegovo glavno oružje je neverovatna preciznost.
Ovaj napredni sistem spaja okretne Vejv ruke i robotske šake sa specijalnom taktilnom „elektronskom kožom” koja pokriva čitavo njegovo telo.
Obe ruke imaju sedam stepeni slobode kretanja i završavaju se zglobovima koji su veličine ljudskih.
Zahvaljujući tome robot može da dohvati i okreće predmete na potpuno isti način kao i ljudska bića.
Kada se skine šasija, D01 teži oko 40 kilograma, ali je svaka njegova ruka projektovana da bez problema podiže teret od pet kilograma tokom rada.
Ruke se kreću brzinom većom od 37 kilometara na čas, a u stanju su da se vrate u potpuno istu tačku sa odstupanjem manjim od 0,2 milimetra.
(Sputnjik)
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