KAD MAŠINA POSTANE ČOVEK: Otvoreno novo poglavlje u robotici, pogledajte šta sve može ovaj robot (VIDEO)

SVET robotike dobio je novog moćnog igrača. Humanoidni robot Šarpa D01 konstruisan je za izvršavanje složenih, praktičnih zadataka u realnom svetu, a njegovo glavno oružje je neverovatna preciznost.

Foto: X / SharpaRobotics

Ovaj napredni sistem spaja okretne Vejv ruke i robotske šake sa specijalnom taktilnom „elektronskom kožom” koja pokriva čitavo njegovo telo.

Obe ruke imaju sedam stepeni slobode kretanja i završavaju se zglobovima koji su veličine ljudskih.

From uncapping to pouring, shaking, and mixing — 🍸Robot Bartending puts a full manipulation sequence into motion. Sharpa D01 is teleoperated through AE01, which maps the operator’s hand movements directly to the robot through a 22-DoF hand-glove twin design. On the execution side, D01 combines fine manipulation with high-speed motion and 1:1 human-scale spherical wrist joints for smooth, natural movement. - 22 DoF hand-glove twin design (AE01) - >10.5 m/s maximum end-effector speed (D01) - 1:1 human-scale spherical wrist joints (D01) 📍#IROS2026 | Booth 514 https://t.co/X9qDe34D9G #IROS #Sharpa #Robotics #HumanoidRobotics #DexterousManipulation #DexterousHand #EmbodiedAI #RobotLearning #Teleoperation — Sharpa (@SharpaRobotics) September 30, 2026

Zahvaljujući tome robot može da dohvati i okreće predmete na potpuno isti način kao i ljudska bića.

Kada se skine šasija, D01 teži oko 40 kilograma, ali je svaka njegova ruka projektovana da bez problema podiže teret od pet kilograma tokom rada.

Humanoid robots have already surpassed humans in certain capabilities. The Sharpa D01 can autonomously, attentively, and agilely grasp soft cylindrical rods that are dropped at random. Human performance is also influenced by social oversight. https://t.co/ehZ0NEReSg — CyberRobo (@CyberRobooo) October 3, 2026

Ruke se kreću brzinom većom od 37 kilometara na čas, a u stanju su da se vrate u potpuno istu tačku sa odstupanjem manjim od 0,2 milimetra.

(Sputnjik)

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