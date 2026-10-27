Forma gostiju je u padu: "Vučica" igra napadački fudbal

Kaljari će morati znatno da popravi igru u oba pravca ukoliko želi da izbegne poraz u Rimu

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Roma igra u odličnoj formi i nalazi se na trećem mestu Serije A sa 18 bodova iz osam utakmica, bez ijednog poraza.

Rimljani neguju napadački fudbal, o čemu svedoči i gol-razlika 19:6, a njihov ofanzivni učinak svrstava ih među najbolje u ligi. Iako su nedavno odigrali nerešeno sa Napolijem, snagu su pokazali ubedljivom pobedom nad Slovanom iz Bratislave u Ligi šampiona. Pred svojim navijačima deluju posebno sigurno.

Kaljari ima promenljive rezultate ove sezone i trenutno zauzima deveto mesto sa 13 bodova.

Forma gostiju je u padu, pošto su vezali dva poraza bez postignutog gola. Negativna gol-razlika 6:9 ukazuje na probleme u napadu, ali i na nedostatke u odbrani kada se suoče sa kvalitetnijim protivnicima.

Roma u ovaj susret ulazi kao favorit, zahvaljujući boljoj formi, kvalitetnijem sastavu i izraženoj napadačkoj snazi. Dok se domaćin bori za sam vrh tabele, Kaljari traži izlaz iz rezultatske krize. Gosti će morati znatno da poprave igru u oba pravca ukoliko žele da izbegnu novi poraz u Rimu.

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