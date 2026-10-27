Tip fudbal

Forma gostiju je u padu: "Vučica" igra napadački fudbal

O. M.

27. 10. 2026. u 08:24 >> 08:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Kaljari će morati znatno da popravi igru u oba pravca ukoliko želi da izbegne poraz u Rimu

Форма гостију је у паду: Вучица игра нападачки фудбал

LaPresse / Sipa USA / Profimedia

Roma igra u odličnoj formi i nalazi se na trećem mestu Serije A sa 18 bodova iz osam utakmica, bez ijednog poraza.

Rimljani neguju napadački fudbal, o čemu svedoči i gol-razlika 19:6, a njihov ofanzivni učinak svrstava ih među najbolje u ligi. Iako su nedavno odigrali nerešeno sa Napolijem, snagu su pokazali ubedljivom pobedom nad Slovanom iz Bratislave u Ligi šampiona. Pred svojim navijačima deluju posebno sigurno.

Kaljari ima promenljive rezultate ove sezone i trenutno zauzima deveto mesto sa 13 bodova.

Forma gostiju je u padu, pošto su vezali dva poraza bez postignutog gola. Negativna gol-razlika 6:9 ukazuje na probleme u napadu, ali i na nedostatke u odbrani kada se suoče sa kvalitetnijim protivnicima.

Roma u ovaj susret ulazi kao favorit, zahvaljujući boljoj formi, kvalitetnijem sastavu i izraženoj napadačkoj snazi. Dok se domaćin bori za sam vrh tabele, Kaljari traži izlaz iz rezultatske krize. Gosti će morati znatno da poprave igru u oba pravca ukoliko žele da izbegnu novi poraz u Rimu.

NAŠ TIP: 1  (kvota 1,33)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠTA ZNAČI AKO STE SANJALI SVETU PETKU? Javlja se u snu iz dva razloga - ima važnu poruku za vas

ŠTA ZNAČI AKO STE SANjALI SVETU PETKU? Javlja se u snu iz dva razloga - ima važnu poruku za vas