Biće golova na severoistoku Engleske
Spenimor taun prolazi kroz veoma težak period
Uoči susreta sa veoma jakim Saut šildom domaći tim nalazi se na poslednjem, 24. mestu tabele sa svega sedam bodova iz 12 utakmica.
Ekipa je vezala tri poraza u svim takmičenjima, tokom kojih je primila čak osam golova. Gol-razlika 12:26 otkriva velike probleme u odbrani, koja je među najslabijima u ligi, dok napad tek povremeno uspeva da dođe do izražaja i zatrese protivničku mrežu.
Saut Šilds ima znatno uspešniju sezonu i nalazi se na četvrtom mestu sa 23 boda iz 12 utakmica.
Gosti igraju otvoren i napadački fudbal, što potvrđuje i gol-razlika 21:18. Njihove utakmice često donose veliki broj golova. U prethodnom periodu savladali su Čester, ali su poraženi od Halifaksa sa 3:2 i Maklsfilda sa 4:3.
Obe ekipe imaju primetne slabosti u odbrani, pa bi utakmica mogla da donese dosta prilika i golova. Spenior će pokušati da pred svojim navijačima prekine crnu seriju, što bi moglo da ga podstakne na ofanzivniji pristup.
Saut Šilds, s druge strane, redovno igra na gol više, pa bi otvorena utakmica mogla da odgovara njegovom stilu.
NAŠ TIP: 3+ (1,44)
Vredi pokušati: 2&3+ (2,27)
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