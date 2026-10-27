Biće golova na severoistoku Engleske

Spenimor taun prolazi kroz veoma težak period

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Uoči susreta sa veoma jakim Saut šildom domaći tim nalazi se na poslednjem, 24. mestu tabele sa svega sedam bodova iz 12 utakmica.

Ekipa je vezala tri poraza u svim takmičenjima, tokom kojih je primila čak osam golova. Gol-razlika 12:26 otkriva velike probleme u odbrani, koja je među najslabijima u ligi, dok napad tek povremeno uspeva da dođe do izražaja i zatrese protivničku mrežu.

Saut Šilds ima znatno uspešniju sezonu i nalazi se na četvrtom mestu sa 23 boda iz 12 utakmica.

Gosti igraju otvoren i napadački fudbal, što potvrđuje i gol-razlika 21:18. Njihove utakmice često donose veliki broj golova. U prethodnom periodu savladali su Čester, ali su poraženi od Halifaksa sa 3:2 i Maklsfilda sa 4:3.

Obe ekipe imaju primetne slabosti u odbrani, pa bi utakmica mogla da donese dosta prilika i golova. Spenior će pokušati da pred svojim navijačima prekine crnu seriju, što bi moglo da ga podstakne na ofanzivniji pristup.

Saut Šilds, s druge strane, redovno igra na gol više, pa bi otvorena utakmica mogla da odgovara njegovom stilu.

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