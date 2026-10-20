BUNDEVA TEŽA OD KRAVE: Svetski rekord oboren dva puta za nedelju dana (FOTO)
RON Volas (60), iskusni uzgajivač i onlajn prodavac baštenske opreme iz Rod Ajlenda u SAD, osvojio je svoju treću titulu svetskog prvaka sa impresivnom bundevom teškom neverovatnih 1.431,5 kilograma.
Samo nedelju dana nakon što je u Velikoj Britaniji postavljen novi svetski rekord, titula je spektakularno prešla Atlantik, a novi rekorder postao je prvi čovek u istoriji čiji je plod premašio granicu od 1.360 kg, saopštili su predstavnici Ginisovih rekorda.
- Ovo mi je bila prva godina da uzgajam u stakleniku i vreme je bilo gotovo savršeno. Do trenutka merenja bio sam potpuno iscrpljen, ali i presrećan kada sam video konačnu težinu - izjavio je Volas za Ginisove rekorde.
Ovako brzo smenjivanje na vrhu svetske liste dešava se izuzetno retko.
Prethodni rekord, postavljen 3. oktobra u britanskom Berkširu, držao je lokalni uzgajivač Ijan Paton sa primerkom teškim 1.295,8 kilograma, a njegova vladavina trajala je svega sedam dana.
Iako je izgubio prvo mesto, Ijan i Stjuart Paton i dalje drže rekord za najobimniju bundevu svih vremena sa svojim prošlogodišnjim primerkom "Magl", čiji je obim iznosio impresivnih 649,8 centimetara.
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