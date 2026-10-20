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BUNDEVA TEŽA OD KRAVE: Svetski rekord oboren dva puta za nedelju dana (FOTO)

Ј.О.С.

20. 10. 2026. u 19:17

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RON Volas (60), iskusni uzgajivač i onlajn prodavac baštenske opreme iz Rod Ajlenda u SAD, osvojio je svoju treću titulu svetskog prvaka sa impresivnom bundevom teškom neverovatnih 1.431,5 kilograma.

БУНДЕВА ТЕЖА ОД КРАВЕ: Светски рекорд оборен два пута за недељу дана (ФОТО)

Foto: Printscreen/x/interesting_aIl

Samo nedelju dana nakon što je u Velikoj Britaniji postavljen novi svetski rekord, titula je spektakularno prešla Atlantik, a novi rekorder postao je prvi čovek u istoriji čiji je plod premašio granicu od 1.360 kg, saopštili su predstavnici Ginisovih rekorda.

- Ovo mi je bila prva godina da uzgajam u stakleniku i vreme je bilo gotovo savršeno. Do trenutka merenja bio sam potpuno iscrpljen, ali i presrećan kada sam video konačnu težinu - izjavio je Volas za Ginisove rekorde.

Ovako brzo smenjivanje na vrhu svetske liste dešava se izuzetno retko.

Prethodni rekord, postavljen 3. oktobra u britanskom Berkširu, držao je lokalni uzgajivač Ijan Paton sa primerkom teškim 1.295,8 kilograma, a njegova vladavina trajala je svega sedam dana.

Iako je izgubio prvo mesto, Ijan i Stjuart Paton i dalje drže rekord za najobimniju bundevu svih vremena sa svojim prošlogodišnjim primerkom "Magl", čiji je obim iznosio impresivnih 649,8 centimetara.

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