BUNDEVA TEŽA OD KRAVE: Svetski rekord oboren dva puta za nedelju dana (FOTO)

RON Volas (60), iskusni uzgajivač i onlajn prodavac baštenske opreme iz Rod Ajlenda u SAD, osvojio je svoju treću titulu svetskog prvaka sa impresivnom bundevom teškom neverovatnih 1.431,5 kilograma.

Foto: Printscreen/x/interesting_aIl

Samo nedelju dana nakon što je u Velikoj Britaniji postavljen novi svetski rekord, titula je spektakularno prešla Atlantik, a novi rekorder postao je prvi čovek u istoriji čiji je plod premašio granicu od 1.360 kg, saopštili su predstavnici Ginisovih rekorda.

The world’s heaviest pumpkin record has been smashed by nearly 300 pounds in just one week Ron Wallace of Rhode Island grew a 3,156-pound pumpkin, making it the first ever to cross the 3,000-pound mark https://t.co/1XsUfLCVLR — Interesting AF (@interesting_aIl) October 18, 2026

- Ovo mi je bila prva godina da uzgajam u stakleniku i vreme je bilo gotovo savršeno. Do trenutka merenja bio sam potpuno iscrpljen, ali i presrećan kada sam video konačnu težinu - izjavio je Volas za Ginisove rekorde.

Ovako brzo smenjivanje na vrhu svetske liste dešava se izuzetno retko.

Prethodni rekord, postavljen 3. oktobra u britanskom Berkširu, držao je lokalni uzgajivač Ijan Paton sa primerkom teškim 1.295,8 kilograma, a njegova vladavina trajala je svega sedam dana.

World’s Heaviest Pumpkin Sets Incredible New Record at 2,856 lbs. https://t.co/EeSgxtJ1Hq — CJ4America2 (@GrammyC4Zone2) October 14, 2026

Iako je izgubio prvo mesto, Ijan i Stjuart Paton i dalje drže rekord za najobimniju bundevu svih vremena sa svojim prošlogodišnjim primerkom "Magl", čiji je obim iznosio impresivnih 649,8 centimetara.