SPOTIFAJ UKLONIO 50 MILIONA NUMERA: Generisane veštačkom inteligencijom

ŠVEDSKA muzička striming platforma Spotifaj uklonila je tokom ove godine 50 miliona numera generisanih veštačkom inteligencijom (AI) iz svog sistema preporuka, u okviru napora da suzbije neželjeni sadržaj i zloupotrebe povezane sa naglim razvojem tehnologije veštačke inteligencije, objavila je danas ta kompanija.

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Kompanija je na svom blogu "For the Record" navela da je, pored toga, sa platforme u potpunosti uklonila više od 75 miliona numera zbog ozbiljnih ili ponovljenih kršenja pravila.

-Ovaj posao još nije završen. Veštačka inteligencija se brzo razvija, a oni koji je zloupotrebljavaju jednako brzo prilagođavaju svoje metode. Ipak, verujemo da će slušaoci još više ceniti ljudsku kreativnost kako veštačka inteligencija bude činila muziku sve dostupnijom, naveli su predstavnici kompanije.

Prema navodima Spotifaja, stručnjaci su analizirali numere koje su slušaoci najčešće preskakali, ignorisali ili nisu želeli da čuju, a analiza je pokazala da su te kompozicije često prepoznavane kao nepotreban sadržaj ili spam.

Spotifaj navodi da je tokom proteklih šest meseci unapređen sistem preporuka kako bi se u prvi plan stavila autentična muzika izvođača, dok urednici platforme primenjuju iste standarde i ne uvrštavaju sadržaj generisan veštačkom inteligencijom u svoje plej-liste.

Ističe se i da platforma kombinuje više pokazatelja za otkrivanje neželjenog sadržaja, uključujući angažovanje slušalaca, obrasce postavljanja numera, metapodatke i alate drugih kompanija za prepoznavanje sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom.

Platforma je, navodi kompanija, verifikovala više od 300.000 izvođača, koji obuhvataju više od 99 odsto korisničkih pretraga, a više od 70 odsto njih čine nezavisni muzičari, a uvedena je i oznaka "AI Persona" za hiljade virtuelnih izvođača.

Njihovi profili isključeni su iz algoritamskih preporuka, osim ako se korisnici namenski ne pretplate na njih.

Spotifaj navodi da je jedina među velikim striming platformama koja označava izvođače generisane veštačkom inteligencijom,a prošle godine je za samo 12 meseci uklonio više od 75 miliona numera generisanih veštačkom inteligencijom i prepoznatih kao neželjeni sadržaj.

Tanjug

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