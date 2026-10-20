NOVAC STIŽE KAD JE NAJPOTREBNIJI: Ovaj horoskopski znak do kraja oktobra čeka veliki finansijski uspeh i sloboda!

PREMA astrološkim tumačenjima, Lavu do 30. oktobra mogla bi da stigne novčana vest kojoj se dugo nadao.

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Kraj oktobra mogao bi da donese priliku za dodatnu zaradu, zaostalu isplatu ili dogovor koji se dugo čekao.

U astrološkim prognozama posebno se izdvaja znak kojem bi takav razvoj događaja mogao da olakša svakodnevicu i vrati osećaj finansijske sigurnosti.

Lav: Vreme je da se trud konačno isplati

Lav je u središtu ove priče. Jupiter se nalazi u njegovom znaku od kraja juna, dok mu se Mars pridružio krajem septembra. U astrologiji se Jupiter povezuje sa širenjem mogućnosti i napretkom, dok Mars simbolizuje inicijativu, hrabrost i spremnost na odlučujuće korake.

Ova kombinacija simbolično se može povezati sa situacijama u kojima Lav prestaje da čeka da drugi primete njegov trud i počinje otvoreno da govori o onome što zaslužuje. To može biti povišica, dodatni posao, honorar ili dogovor koji je predugo bio samo na obećanju.

Finansijska situacija ne mora da se promeni zahvaljujući velikom dobitku. Ponekad je dovoljno da se napravi konkretan korak i naplati ono što je već urađeno. Upravo bi to mogla da bude jedna od važnijih tema za Lavove u završnici oktobra.

Odakle bi novac mogao da stigne?

Venera je retrogradna od 3. oktobra, najpre u Škorpiji, a 25. oktobra vraća se u Vagu. U astrološkim tumačenjima retrogradna Venera često se povezuje sa preispitivanjem ranijih odluka, odnosa i dogovora.

Za Lavove bi to moglo da bude podsticaj da se vrate na nešto što je ostalo nedovršeno - razgovor o zaradi, stari poslovni dogovor, neisplaćen honorar ili trošak koji treba ponovo razmotriti.

To ne znači da je povratak novca iz prošlosti zagarantovan, već da bi ovaj period mogli da iskoriste za proveru obaveza i rešavanje zaostalih pitanja. Ponekad je dovoljan jedan ljubazan podsetnik, poslata faktura ili razgovor koji se dugo odlagao da bi se stvari pomerile sa mrtve tačke.

Pun Mesec 26. oktobra stavlja u fokus posao i novac

Pun Mesec u Biku 26. oktobra, prema astrološkim tumačenjima, stavlja u prvi plan karijeru, zaradu i rezultate rada. Lavovi koji su u prethodnom periodu preuzimali više obaveza mogli bi da razmisle o boljoj plati, novoj poslovnoj ponudi ili naplati već završenog posla.

Ako su dugo čekali da neko prepozna njihov doprinos, ovo bi mogao da bude trenutak da sami pokrenu razgovor i jasno iznesu svoja očekivanja.

Nekada se finansijska situacija promeni tek kada prestanemo da podrazumevamo da će drugi sami prepoznati naš trud i odlučimo da se zauzmemo za sebe.

Novac stiže kada je najpotrebniji

Lavovima bi završnica oktobra mogla da donese lepu vest i olakšanje koje već dugo priželjkuju. Bilo da je reč o zaostaloj isplati, dodatnoj zaradi ili ponudi koja otvara nove mogućnosti, takav razvoj događaja mogao bi da im pomogne da lakše organizuju svakodnevni život.

Više novca moglo bi da im donese i osećaj sigurnosti i slobode. Umesto stalnog preračunavanja i odlaganja planova, Lavovi bi mogli da dobiju priliku da konačno odvoje nešto i za sebe i za ono što ih iskreno raduje.