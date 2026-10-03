OVI POSLOVI ODOLEĆE VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI: Porast potražnje uprkos tehnološkom bumu

VEŠTAČKA inteligencija već menja način na koji se obavljaju brojni poslovi, ali velika izloženost novoj tehnologiji ne mora automatski da znači i nestanak radnih mesta.

Firn / imageBROKER / Profimedia

BLS je analizirao 831 zanimanje i izdvojio 10 dobro plaćenih poslova sa velikom izloženošću AI-ju, ali i očekivanim rastom zaposlenosti do 2035. godine. Na vrhu liste su softverski programeri, menadžment analitičari i menadžeri informacionih sistema, uz značajan rast potražnje i visoke plate. Među zanimanjima sa rastom su i stručnjaci za podatke, finansijski menadžeri, računovođe, HR i predavači zdravstvenih oblasti.

Naprotiv, među zanimanjima čije zadatke AI može značajno da promeni nalaze se i ona za koja se očekuje snažan rast zaposlenosti u narednoj deceniji.

Američki Biro za statistiku rada (BLS) analizirao je 831 zanimanje, a 206 je svrstao u kategoriju veoma visoke izloženosti veštačkoj inteligenciji. Više od 100 tih zanimanja imalo je prošle godine prosečnu godišnju platu od najmanje 75.000 dolara.

Business Insider izdvojio je deset dobro plaćenih zanimanja sa veoma visokom izloženošću AI-ju kod kojih se istovremeno očekuje najveći rast broja zaposlenih između 2025. i 2035. godine.

1. Softverski programeri

Softverski programeri ubedljivo prednjače. BLS očekuje da će njihov broj do 2035. porasti za oko 174.700, sa približno 1,7 na 1,9 miliona zaposlenih.

Prosečna godišnja plata u 2025. iznosila je oko 136.000 dolara. Upravo razvoj AI-ja, robotike, interneta stvari i drugih oblika automatizacije trebalo bi dodatno da poveća potražnju za programerima.

2. Menadžment analitičari

Na drugom mestu su menadžment analitičari, za koje se očekuje oko 109.200 novih radnih mesta do 2035. godine.

Broj zaposlenih trebalo bi da poraste sa oko 1,1 na 1,2 miliona, dok je prosečna godišnja zarada iznosila oko 102.000 dolara.

3. Menadžeri informacionih i računarskih sistema

Veliki rast očekuje se i među menadžerima informacionih i računarskih sistema. Broj zaposlenih mogao bi da poraste za oko 108.100, sa približno 685.800 na 793.900.

Ovo je ujedno jedno od najbolje plaćenih zanimanja na listi, sa prosečnom godišnjom platom od oko 175.000 dolara.

4. Stručnjaci za podatke

AI neće zaustaviti ni rast potražnje za stručnjacima za podatke. Naprotiv, BLS očekuje oko 95.400 dodatnih radnih mesta do 2035.

Broj zaposlenih mogao bi da poraste sa 275.600 na oko 371.000, dok je prosečna godišnja plata iznosila približno 120.000 dolara.

5. Finansijski menadžeri

Među zanimanjima sa velikom izloženošću AI-ju nalaze se i finansijski menadžeri.

Njihov broj trebalo bi da poraste za oko 84.900, sa približno 879.700 na 964.600 zaposlenih. Prosečna godišnja zarada iznosila je oko 167.000 dolara, što ovo zanimanje čini jednim od najplaćenijih na listi.

6. Računovođe i revizori

Iako veštačka inteligencija već može da automatizuje deo računovodstvenih poslova, BLS i dalje očekuje rast zaposlenosti u ovoj profesiji.

Broj računovođa i revizora mogao bi da poraste za oko 79.400 do 2035. godine, sa približno 1,6 na 1,7 miliona. Prosečna godišnja plata iznosila je oko 84.000 dolara.

7. Stručnjaci za upravljanje projektima

Za stručnjake za upravljanje projektima predviđa se oko 73.200 dodatnih radnih mesta tokom naredne decenije.

Broj zaposlenih trebalo bi da poraste sa približno 1,1 na 1,2 miliona, a prosečna godišnja zarada iznosila je oko 102.000 dolara.

8. Analitičari tržišta i stručnjaci za marketing

Na listi su i analitičari tržišta i stručnjaci za marketing, profesije u kojima se AI već koristi za analizu podataka, istraživanje tržišta i druge zadatke, prenosi Biznis Insajder.

Do 2035. očekuje se oko 66.300 novih radnih mesta, čime bi ukupan broj zaposlenih porastao sa približno 952.700 na nešto više od milion. Prosečna godišnja plata iznosila je oko 79.000 dolara.

9. Stručnjaci za ljudske resurse

AI sve više ulazi i u sektor ljudskih resursa, od pregleda biografija kandidata do pomoći u procesu zapošljavanja.

Uprkos tome, broj stručnjaka za ljudske resurse trebalo bi da poraste za oko 60.100, sa približno 939.700 na gotovo milion zaposlenih do 2035. godine. Prosečna godišnja plata iznosila je oko 76.000 dolara.

10. Predavači zdravstvenih oblasti na fakultetima

Listu zatvaraju predavači zdravstvenih oblasti na visokoškolskim ustanovama.

BLS očekuje oko 49.900 dodatnih radnih mesta do 2035. godine, odnosno rast sa približno 278.400 na 328.300 zaposlenih. Prosečna godišnja plata u ovoj profesiji iznosila je oko 107.000 dolara.

Podaci pokazuju da velika izloženost veštačkoj inteligenciji ne znači nužno da je neko zanimanje pred nestankom. U pojedinim profesijama AI bi mogao pre svega da promeni način rada i preuzme deo zadataka, dok se istovremeno očekuje rast potrebe za ljudima koji te poslove obavljaju.

(Blic)