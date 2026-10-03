NEDELJNI HOROSKOP OD 4. DO 10. OKTOBRA: Ovna i Bika očekuju ljubavni, a Vagu i Jarca finansijski i poslovni problemi

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 4. do 10. oktobra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Severni Mesečev čvor u kući planova i novca, 6. septembra pravi sekstil sa Lilitom u devetoj kući, donoseći vam dobitke preko putovanja, obrazovanja, pravnih pitanja i kontakata sa strancima. Konjunkcija retro-Venere i Merkura u kući novca, 7. oktobra, pruža vam priliku za uvećanje prihoda preko ulaganja ili pokretanja posla sa nasleđenim novcem ili nekretninom.

Ljubav Mlad Mesec, koji upravlja vašim privatnim životom, na 17. stepenu (stepenu koji simbolizuje ljubav) Vage, znaka partnerskih odnosa, 10. oktobra, donosi vam preokret u odnosu sa voljenom osobom, zbog čega se možete naći pred donošenjem važne emotivne odluke. Slobodne Ovnove očekuje susret sa Vagom.

Zdravlje Dodatni oprez u saobraćaju.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Sa naglašenom kućom posla ove sedmice fokusirani ste na radne zadatke, naročito 10. oktobra, u vreme mladog Meseca u kući posla. Spoj Merkura i vašeg vladaoca Venere, planeta biznisa i novca, na osmom stepenu (stepenu novca) Škorpije, znaka novca, 7. oktobra, upozorava na finansijske probleme i vanredne izdatke. Poslušajte savet jednog Jarca ili Raka.

Ljubav Aspekti Lilita, simbola erotičnosti, 6. septembra, slobodnim Bikovima donose susret sa nekim preko poslovnih kontakata. Konjunkcija planeta komunikacija i ljubavi, u kući partnerskih odnosa, sredinom perioda upozorava na mogućnost prekida kontakata sa voljenom osobom, raskida ili čak razvoda.

Zdravlje Uvodite zdravije navike.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Sa naglašenom kućom kreativnosti ove sedmice očekuje vas uspeh u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti i uvećanje prihoda, naročito krajem perioda. Konjunkcija retrogradne Venere i vašeg vladaoca Merkura, u kući posla, 7. oktobra, fokusira vas na radne obaveze i reogranizaciju zadataka. Imate priliku da materijalizujete svoje nove ideje i zamisli.

Ljubav Lilit u kući partnerstva, 6. septembra pravi sekstil sa severnim Mesečevim čvorom donoseći slobodnim Blizancima susret na putovanju. U vreme mladog Meseca u kući ljubavi koji se dešava jednom godišnje a ove godine 10. oktobra, možete da uđete u novu vezu, a veće su i mogućnosti za proširenje porodice.

Zdravlje Hronični problemi.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao Prijateljski aspekt između severnog Mesečevog čvora u kući novca i Lilita u kući posla, 6. septembra, donosi vam priliku za uvećanje prihoda. U prvoj polovini sedmice možete da završite neka važna finansijska pitanja poput podele imovine, dobijanja kredita ili ostvarivanja prava na alimentaciju. Krajem nedelje, trebalo bi da povedete više računa o vrednim sitnicama.

Ljubav Konjunkcija Merkura i retrogradne Venere na stepenu strasti, u kući emotivnog života, 7. oktobra slobodnim Rakovima nagoveštava ulazak u vezu. Mlad Mesec, vaš vladalac, u kući privatnog života, 10. oktobra, pravi opoziciju sa Saturnom, donoseći konflikte, svađe i rasprave sa članovima porodice.

Zdravlje Nervoza.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao U vreme mladog Meseca u kući komunikacija i biznisa, 10. oktobra, možete da ostvarite manju zaradu preko kraćeg putovanja ili potpisivanja ugovora. Ipak opozicija sa Saturnom, planetom ograničenja i prepreka, usporava realizaciju dogovora i pravnih pitanja, sudskog spora. Neko pokušava da umanji vaš uspeh što neće mnogo uticati na vas, jer dobro znate koliko vredite..

Ljubav Sekstil između Lilita u kući ljubavi i severnog čvora u kući partnerstva, 6. septembra, nagoveštava strastveni susret. Merkur, planeta komunikacija, u kući privatnog života, 7. oktobra spaja se sa retrogradnom Venerom na stepenu sukoba donoseći porodične konflikte i svađe, naročito sa ženama.

Zdravlje Osetljiv urogenitalni trakt.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao Severni Mesečev čvor u kući posla, 6. septembra pravi sekstil sa Lilitom donoseći vam priliku za uvećanje prihoda preko privatnog biznisa, nekretnina i novih ulaganja. Mlad Mesec, koji upravlja vašim finansijama, u kući novca, 10. oktobra, pravi opoziciju sa Saturnom, planetom ograničenja, što upozorava na veće izdatke. Poslušajte savet jedne Škorpije.

Ljubav Spoj vašeg vladaoca Merkura i retrogradne Venere, planeta flerta i ljubavi, u kući komunikacija, 7. oktobra, može da probudi stare emocije i donese romantičnu prepisku sa bivšim partnerom, a zatim i susret sa njim. Zauzete Device očekuje poboljšanje odnosa sa bračnim ili dugogodišnjim partnerom.

Zdravlje Uvodite zdravije navike.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao Početak sedmice donosi priznanja i nagrade Vagama koje se bave umetnošću, modom, javnom delatnošću. Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, 7. oktobra obrazuje konjunkciju sa Merkurom u kući novca, što upozorava na vanredne izdatke. Krajem perioda, mogući su sukobi sa nadređenima i autoritetima, naročito sa ženama. Poslušajte savet Vodolije.

Ljubav Sekstil između severnog Mesečevog čvora u kući ljubavi i Lilita 6. septembra, slobodnim Vagama nagoveštava ulazak u strastvenu romansu. U vreme mladog Meseca, simbola emocija, koji se jednom godišnje nađe u vašoj kući ličnosti, a ove godine 10. oktobra, možete se naći pred donošenjem važne odluke.

Zdravlje Osetljiv koštano-zglobni sistem.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao Retrogradni hod Venere, planete novca, preko vašeg znaka, početkom perioda, donosi vam finansijske probleme i vanredne izdatke. U vreme mladog Meseca, u kući mašte, ideja i intuicije, 10. oktobra, uspeh očekuje Škorpije koje se bave umetničkim ili zanimanjem i vezi sa medicinom, farmacijom, naukom. Trebalo bi da poslušate savet jednog Bika ili Riba.

Ljubav Sekstil između severnog čvora u kući privatnog života i Lilita 6. septembra povoljno utiče na odnose u porodici. Sa retrogradnom Venerom, vladaocem partnerskih odnosa, koja se 7. oktobra spaja sa Merkurom u vašem znaku, očekuje vas više izlazaka i druženja sa prijateljima. Kontakt sa bivšom simpatijom.

Zdravlje Potreba za introspekcijom.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Posao Sa naglašenom kućom planova, novca i ambicija, ove sedmice, imate priliku za uvećanje prihoda preko novih vidova zarade. U vreme mladog Meseca, u kući novca, 10. oktobra, biće vam potrebno više truda da završite neka finansijska pitanja, podelu imovine, kredit, ostvarivanje prava na alimentaciju. Ipak, moći ćete da unovčite neke svoje ideje i zamisli.

Ljubav Lilit, simbol zavodljivosti i erotičnosti, u vašoj kući ličnosti, 6. septembra pravi sekstil sa severnim Mesečevim čvorom, donoseći vam susret na kraćem putu ili preko interneta. Konjunkcija Merkura i retrogradne Venere u kući tajni, 7. oktobra, donosi vam romantični kontakt sa bivšim partnerom.

Zdravlje Potreba za introspekcijom.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Već 6. septembra imate priliku za uvećanje prihoda. Sa naglašenom kućom karijere, ove sedmice, očekuju vas sukobi sa kolegama i nadređenima, koji mogu da kulminiraju u vreme mladog Meseca 10. oktobra. Planeta dogovora u kući planova, sredinom perioda, fokusira vas na društveni ili politički angažman, ali povedite više računa o tome kome poklanjate svoje poverenje.

Ljubav Početak perioda donosi vam susret u tajnosti sa nekim ko je zauzet. Planeta ljubavi, koja upravlja vašim emotivnim životom, u kući društvenog života, 7. oktobra, spaja se sa planetom komunikacija, donoseći vam više izlazaka i druženja sa prijateljima. Kontakt sa bivšim partnerom preko društvene mreže.

Zdravlje Podložnost povredama.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Merkur, koji upravlja vašim finansijama i kreativnošću, 7. oktobra spaja se sa retrogradnom Venerom u kući karijere, donoseći vam konflikte na poslu i stagnaciju. U vreme mladog Meseca 10. oktobra, očekuje vas uspeh preko putovanja, ispita, pravnih pitanja, potpisivanja ugovora, novih vidova zarade ili unapređenja privatnog biznisa. Ipak, budite oprezni sa ulaganjima.

Ljubav Severni Mesečev čvor u vašem znaku, 6. septembra, pravi sekstil sa Lilitom u kući društvenog života, donoseći vam više izlazaka i druženja sa prijateljima, kao i nove susrete i poznastva. Aspekti planete ljubavi, početkom perioda, na dnevni red ponovo iznose nerešene probleme sa emotivnim partnerom.

Zdravlje Urogenitalni trakt.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao Dobici preko nekonvencionalnih vidova zarade 6. septembra. Sa Merkurom, koji upravlja vašom karijerom, u devetoj kući, 7. oktobra, rešavate zaostala pravna pitanja i obaveze u vezi sa dužim putovanjem ili fakultetom. Naglašena kuća novca u kojoj se nalazi i vladalac Neptun, upozorava na finansijske probleme, naročito u vreme mladog Meseca, 10. oktobra.

Ljubav Konjunkcija planete komunikacija i retrogradne Venere, sredinom perioda, slobodnim Ribama donosi priliku za poznanstvo sa interesantnom osobom na dužem putovanju, seminaru, predavanju ili preko društvene mreže. Zauzete očekuje susret sa bivšim partnerom koji pokazuje želju da ponovo uđe u njihov život.

Zdravlje Zadržavanje vode u organizmu.