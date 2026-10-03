DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 4. OKTOBAR: Vodolija sklona raspravama, Rak da pripazi na stomak, Devica da čuva vredne sitnice

SAZNAJTE šta vas u nedelju, 4. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto freepik.com

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Mesec u kući privatnosti, u napetom aspektu sa vasim vladaocem Marsom, donosi nesuglasice sa emotivnim ili poslovnim partnerom. Slobodni Ovnovi, na javnom skupu mogu da upoznaju atraktivnu osobu. Podložnost povredama u kući.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Naglašena pozicija Meseca pod uticajem Marsa iz kuće privatnosti, donosi nesporazume, konflikte, rasprave i sukobe sa članovima porodice, naročito sa ženama. Voljena osoba očekuje od vas odgovor na njeno pitanje. Proverite hormonski status.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Aspekt između Meseca u kući novca i Neptuna u kući planova i ambicija donodi vam dobitke preko nekonvencionalnih vidova zarade, internet-trgovine, medija, društvenih ili političkih organizacija, prijatelja. Pazite se u saobraćaju.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući ličnosti pod uticajem Marsa iz Lava donosi vam brzu zaradu ali i vanredne izdatke. Problemi u komunikaciji sa emotivnim partnerom ali i sa članovima porodice. Stomačne tegobe, uvodite zdravije navike.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Konjunkcija Marsa u vašem znaku i Meseca u kući podsvesti podstiče vaše iracionalne strahove. Aspekt sa Neptunom u devetoj kući donosi vam uspeh preko rešavanja pravnih pitanja, putovanja, polaganja ispita ili kontakata sa strancima.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Spoj Meseca u kući novca i Marsa u kući ogranicenja i prepreka, upozorava na finansijske probleme i neplanirane izdatke. Čuvajte vredne sitnice. Sukobi sa saradnicima. Pazite se podmetanja i intriga na radnom mestu.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Mars, planeta strasti i akcije, u kući društvenog života i novca, donosi vam prilike za uvećanje prihoda i nove susrete i poznanstva. Vanredni izdaci. Rasprave sa voljenom osobom i članovima porodice.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Zbog napetog aspekta između vašeg vladaoca Marsa i Meseca moguće je odlaganje poslovnog dogovora sa osobama iz inostranstva. Zauzeta osoba daje vam do znanja da želi nešto više od prijateljstva sa vama. Podložnost povredama.

Strelac (23.11 - 21. 12)

Mesec u kući posla obrazuje konjunkciju sa Marsom u devetoj kući upozoravajući na probleme na putu, sa pravnim pitanjima, ispitima ili strancima. Izbegavajte rizične finansijske poteze. Provodite više vremena u prirodi.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Aspekti Meseca i Neptuna, simbola mašte i inspiracije, u kućama partnerstva i privatnog života, upozoravaju na porodične i sukobe sa voljenom osobom. Uspeh u kreativnom zanimanju ili javnoj delatnosti. Nervoza.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Mesec u kući posla pravi konjunkciju sa Marsom u kući partnerskih odnosa čineći vas sklonim raspravama sa voljenom osobom ali i s svima oko vas. Skandal u javnosti. Manji dobici preko kraćeg puta ili poslovnog dogovora.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Aspekti Meseca u kuci ljubavi, upozoravaju na burnu raspravu sa vodenim znakom. Pozicija vaseg vladaoca Neptuna, planete kreativnosti i inspiracije, podstice vasu mastu i zelju za plasiranjem novih ideja u poslu.