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SUKOBI U PORODICI, PROBLEMI U SAOBRAĆAJU Astro savet za četvrtak, 24. septembar: Ova 4 znaka su na udaru aspekata sa planetom više sile

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

24. 09. 2026. u 07:00

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MESEC danas prelazi preko severnog Mesečevog čvora u Ribama praveći sekstil sa Hironom na kraju Ovna i trigon sa Venerom u Škorpiji.

СУКОБИ У ПОРОДИЦИ, ПРОБЛЕМИ У САОБРАЋАЈУ Астро савет за четвртак, 24. септембар: Ова 4 знака су на удару аспеката са планетом више силе

Foto: freepik.com/Dragana_Gordic

Ovi aspekti donose uspeh i zaradu vodenim (Rak, Škorpija, Ribe) i zemljanim znacima (Devica, Jarac), najviše u privatnom biznisu i poslovima u vezi sa važnim finansijskim pitanjima, poput kredita, podele imovine, alimentacije, stipendije i sl.

Istovremeno, Mesec, simbol privatnog života, majke, žena, obrazuje kvadrat sa Uranom u Blizancima, planetom neočekivanih situacija u znaku komunikacija, donoseći probleme u porodičnim odnosima, naročito sa ženama. Ovaj aspekt upozorava i na to da je potreban dodatni oprez u saobraćaju. Povedite više računa o vrednim sitnicama.

Na udaru ovog izazovnog aspekta su Ribe, Blizanci, Device i Strelci.

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