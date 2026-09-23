KAKO DA SE ZAŠTITITE OD ONLAJN PREVARA? Stručnjaci upozoravaju: Ove podatke nikada ne delite
JEDAN pogrešan klik, slaba lozinka ili deljenje poverljivih podataka mogu biti dovoljni da prevaranti dođu do vašeg naloga ili novca.
Od bezbednog plaćanja i dvofaktorske autentifikacije do prepoznavanja fišing sajtova – nekoliko jednostavnih pravila može značajno da smanji rizik od onlajn prevara.
Posedovanje posebne virtuelne kartice za onlajn kupovinu, korišćenje pouzdanih lozinki i ograničavanje pristupa informacijama na društvenim mrežama za nepoznate osobe predstavljaju osnovna pravila digitalne higijene, navodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije, a prenose RIA Novosti.
Kada je reč o lozinkama, savetuje se da se ne koriste jednostavne brojčane kombinacije, datum rođenja ili ime. Pouzdana lozinka treba da sadrži velika i mala slova, brojeve i specijalne znakove, dok se preporučuje i korišćenje dvofaktorske autentifikacije.
Aplikacije bi, takođe, trebalo preuzimati isključivo iz zvaničnih prodavnica, jer se u suprotnom može naići na zlonamerni softver, navodi se u materijalima policije.
Građanima se savetuje da otvore virtuelnu ili dodatnu platnu karticu i da isključivo njome plaćaju prilikom onlajn kupovine, kao i da ne koriste javne Wi-Fi mreže za obavljanje bankarskih transakcija.
Osim toga, važno je podesiti privatnost na društvenim mrežama i u aplikacijama za razmenu poruka, kao i imati u vidu opasnost od nepoznatih linkova i fišing sajtova, koji mogu izgledati kao stranice banaka ili internet prodavnica.
Takođe, savetuje se da se nikome ne saopštavaju kodovi iz SMS poruka niti šalju fotografije ličnih dokumenata.
Koje podatke nikada ne bi trebalo da delite sa veštačkom inteligencijom
Pored opasnosti od internet prevara, prilikom korišćenja digitalnih servisa treba voditi računa i o rizicima koji prate deljenje ličnih i poverljivih informacija sa veštačkom inteligencijom. Sa čet-botovima ne bi trebalo deliti JMBG, adresu, brojeve ličnih dokumenata i telefona, podatke o zdravstvenom stanju, bankovnim računima i karticama, poreske i poslovne informacije, kao ni lozinke i druge podatke za prijavljivanje na naloge. Iako AI alati mogu biti korisni u različitim situacijama, informacije koje unosimo mogu se obrađivati i čuvati, pa postoji rizik od njihove zloupotrebe ili otkrivanja.
(rt.rs)
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