EVO KAKO IM JE PAJTIĆ UVALIO „NESTRANAČKE LIČNOSTI“: Stara žuta garnitura "blista" na tzv. studentskoj listi

DRUŠTVENIM mrežama kruže objave u kojima korisnici primećuju kako se na tzv. Studentskoj listi nalaze već "istrošeni likovi" bivše "žute garniture".

Foto: Printskrin/X/@GagaGavanski

Jedan od njih je skrenuo pažnju na Tihomira Tiku Stanića.

- Počinjem da verujem da je kratko pamćenje jedini adut na koji računaju dok pokušavaju da ožive žutu garnituru. Još jedno prepoznatljivo lice žute politike. Već smo videli kako izgleda kada u fotelje sednu ovakvi tipovi nakon što iskoriste studente - naveo je.

Počinjem da verujem da je kratko pamćenje jedini adut na koji račnaju dok pokušavaju da ožive žutu garnituru.

Još jedno prepoznatljivo lice žute politike.

Već smo videli kako izgleda kada u fotelje sednu ovakvi tipovi nakon što iskoriste studente. pic.twitter.com/jIlvQuJxy2 — Gaga Gavanski (@GagaGavanski) September 23, 2026