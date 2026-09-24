Politika

EVO KAKO IM JE PAJTIĆ UVALIO „NESTRANAČKE LIČNOSTI“: Stara žuta garnitura "blista" na tzv. studentskoj listi

В.Н.

24. 09. 2026. u 10:30

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DRUŠTVENIM mrežama kruže objave u kojima korisnici primećuju kako se na tzv. Studentskoj listi nalaze već "istrošeni likovi" bivše "žute garniture".

ЕВО КАКО ИМ ЈЕ ПАЈТИЋ УВАЛИО „НЕСТРАНАЧКЕ ЛИЧНОСТИ“: Стара жута гарнитура блиста на тзв. студентској листи

Foto: Printskrin/X/@GagaGavanski

Jedan od njih je skrenuo pažnju na Tihomira Tiku Stanića.

- Počinjem da verujem da je kratko pamćenje jedini adut na koji računaju dok pokušavaju da ožive žutu garnituru. Još jedno prepoznatljivo lice žute politike. Već smo videli kako izgleda kada u fotelje sednu ovakvi tipovi nakon što iskoriste studente - naveo je.

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