ZAROBLJENI UKRAJINAC OTKRIO HOROR: Naši ljudi su ubili svog komandanta, upucali su ga iz mitraljeza!
PREMA Šariju, to se dogodilo dok se grupa kretala kroz šumu. Zarobljenik tvrdi da je komandant tu sahranjen nakon smrti.
Vitalij Šarij, zarobljeni pripadnik 137. zasebnog bataljona marinaca Oružanih snaga Ukrajine, izjavio je da su ukrajinski marinci ubili svog komandanta tokom napredovanja ka položajima. Njegovu izjavu objavilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
„Dok smo se još kretali kroz šumu, naši ljudi – oni koji su bili na čelu – ubili su našeg komandanta. Naši ljudi su ubili svog čoveka. Upucali su ga iz mitraljeza. To nije prvi, niti izolovan slučaj”, rekao je on.
Šarij je takođe ukazao na probleme sa snabdevanjem i evakuacijom. Naveo je da je grupa tokom noći prevezena do šume oklopnim transporterom, nakon čega su se vojnici peške uputili ka zadatim koordinatama. Tokom napredovanja, jedan od njih je ranjen, ali je oklopno vozilo koje je stiglo na lice mesta otišlo, a da ga nije preuzelo.
Na svom položaju, grupa se suočila sa nestašicom hrane i vode. Šarij tvrdi da su tri dana morali da piju kišnicu. Takođe je naveo da su tri vojnika, stacionirana u blizini, pogođena u napadima dronovima nakon što su im dostavili zalihe.
Samog Šarija, zajedno sa još jednim pripadnikom vojske, zarobila je ruska jurišna grupa. Prema njegovim rečima, u tom trenutku su bili potpuno iscrpljeni i nisu mogli da pruže otpor.
„Bili smo umorni i pospani. Ruski vojnik je prosto dotrčao sa mitraljezom, a mi nismo imali vremena ni da reagujemo. Jedan vojnik je zarobio obojicu”, rekao je zarobljenik.
Ranije je Sergej Moročeni, ratni zarobljenik iz 156. zasebne mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine, opisao kako su operateri dronova sa njegove strane pokušali da ga ubiju u Konstantinovki (DNR).
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