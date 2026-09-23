LEMURSKA ARIJA: Kakva se to opera može čuti u šumama udaljenog izolovanog ostrva? (VIDEO)

VRSTA lemura poznata po karakterističnom pevanju koristi tehniku sličnu onoj koju primenjuju operski pevači, pokazalo je novo istraživanje naučnika iz Velike Britanije, Italije i Madagaskara.

Foto: Amy Reed on Unsplash

Istraživači sa Univerziteta Vorvik i Univerziteta u Torinu, zajedno sa kolegama sa Madagaskara, godinama proučavaju indri lemure, jedinu vrstu lemura za koju je poznato da koristi složene vokalne obrasce za komunikaciju, prenose mediji.

Prema rezultatima istraživanja, ovi lemuri pri dostizanju viših tonova šire usta, slično tehnici koju koriste obučeni soprani. Naučnici navode da je reč o prvom direktnom dokazu takve koordinacije vokalnog trakta kod nekog primata koji nije čovek.

Doktorka Kjara De Gregorio, počasna naučna saradnica na Univerzitetu u Vorviku, rekla je da su životinje pokazale „vrstu fino podešene koordinacije između glasa i tela koju obično povezujemo sa obučenim ljudskim pevačima, a ne sa lemurima koji pevaju iz krošnji šume“.

„Svaki put kada bi visina tona pesme indrija rasla, mogli smo da vidimo kako se njegova usta sve više otvaraju“, rekla je ona.

Istraživači su analizirali 83 video-snimka 19 divljih lemura sa Madagaskara, koristeći tehnologiju za praćenje pokreta kako bi precizno pratili položaj njihovih usana. Utvrđeno je da lemuri usklađuju otvaranje usta sa frekvencijom zvuka, čime mogu da pojačaju svoje glasove.

Ovu tehniku, poznatu kao podešavanje formanta, široko koriste profesionalni pevači kako bi povećali snagu glasa. Naučnici smatraju da bi indri mogli da koriste istu tehniku kako bi se njihovo oglašavanje bolje širilo kroz gustu šumu Madagaskara.

Iako ljudi i indri imaju zajedničkog pretka koji je živeo pre oko 74 miliona godina, istraživači smatraju da su se mehanizmi za projekciju zvuka kod dve vrste razvili nezavisno.

Prethodna istraživanja ovog tima pokazala su i da mladi indriji uče da pevaju na način koji u pojedinim aspektima podseća na način na koji deca uče ljudski govor i pevanje.

sputnikportal.rs

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