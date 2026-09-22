VANREDNI IZDACI, LJUBOMORNE SCENE Astro savet za utorak, 22. septembar: Evo koji su znaci danas pod uticajem izazovnih aspekata Venere

PLANETA novca, Venera, danas obrazuje izazovan aspekt sa Mesecom u Vodoliji, i tako podstiče potrebu za trošenjem a donosi i vanredne izdatke.

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Budući da je Venera i simbol ljubavi, ovaj aspekt nepovoljno utiče i na emotivni život, prvenstveno fiksnih znakova, Lavova,Vodolija, Škorpija i Bikova. Moguće su scene, zbog ljubomore i posesivnosti, kao i rasprave sa članovima porodice ili nadređenima.

I Jupiter u Lavu, takođe pravi izazovan aspekt, opoziciju, sa Mesecom, što podstiče potrebu za preterivanjem, naročito u trošenju novca. Ovo će najviše osetiti Lavovi i Vodolije.