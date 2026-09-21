SMRTONOSNA GREŠKA PRI SUSRETU SA MEDVEDOM: Stručnjaci upozoravaju da OVO nikako ne radite
POKUŠAJ da se pobegne od medveda na kojeg ste naišli u šumi predstavlja smrtno opasnu grešku.
Ovaj predator može da razvije brzinu od 50 do 60 kilometara na čas, što je dvostruko brže od čoveka, a bekstvo može da isprovocira napad, izjavio je profesor Sibirskog državnog univerziteta inženjerstva i biotehnologija Dmitrij Kropačev.
-Bežati od medveda je besmisleno i smrtno opasno. To je izgubljena lutrija od samog početka. Čak ni najbrži čovek na planeti ne može da razvije brzinu dovoljnu da se spase. Medved nije samo ‘brz’, već je jedan od najbržih velikih kopnenih predatora. Njegova brzina ne može se porediti sa ljudskim mogućnostima, naglasio je Kropačev.
Prema njegovim rečima, medved razvija brzinu od 50 do 60 kilometara na čas i može da održava visok tempo na razdaljini većoj od tri kilometra. Čak ni losovima ne polazi uvek za rukom da mu pobegnu.
Spasavanje bekstvom nije moguće bez obzira na fizičku spremnost čoveka, dodao je stručnjak. Medved osobu koja beži može da doživi kao plen, a bekstvo pokreće njegov lovački instinkt.
-Jedino ispravno postupanje prilikom susreta sa medvedom jeste — ne bežati. Ako susret nije moguće izbeći, upotrebite biber-sprej ili signalnu baklju, rekao je Kropačev.
Stručnjak je ranije izjavio da, zbog nedostatka prirodne hrane, izgladneli medvedi napadaju čak i grupe od nekoliko ljudi. Tokom poslednjih meseci u regionima Sibira i Dalekog istoka u napadima ovih životinja poginulo je 14 ljudi.
Među razlozima zbog kojih životinje masovno prilaze naseljenim mestima navode se šumski požari u Krasnojarskom kraju i slab rod kedrovih šišarki.
Poslednji slučaj zabeležen je 20. septembra, kada je medved napao dvojicu muškaraca u Kolpaševskom rejonu Tomske oblasti. Oni su krenuli u potragu za kravom koja je pobegla sa farme. Medved je nakon napada usmrćen.
Prilikom susreta sa medvedom, ne treba bežati niti okretati životinji leđa. Trebalo bi nastojati da čovek izgleda krupnije, praviti buku i polako se udaljavati, bez gledanja medveda direktno u oči.
U slučaju napada preporučuje se da čovek legne na stomak ili se sklupča i rukama zaštiti glavu i vrat.
sputnikportal.rs
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