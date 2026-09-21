DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 22. SEPTEMBAR: Blizanci upoznaju novu ljubav, Vaga otkriva partnerove tajne, Vodolija uspešna u privatnom biznisu

SAZNAJTE šta vas u utorak, 22. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec u Vodoliji u devetoj kući fokusira vas na finansije i velike poslovne ciljeve. Bivši partner pokušava da stupi u kontakt sa vama. Rasprave u domu. Povedite računa o svom ponašanju prema voljenoj osobi.

BIK (20. 4 - 22. 5)

Sa Mesecom u desetoj kući imate osećaj da stagnirate na poslu, mada se trudite da postignete što više, to niko ne vrednuje. Problemi sa članovima porodice. Novac stiže preko honorarnog angažmana. Virusne infekcije.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec u devetoj kući donosi vam velike mogućnosti na poslovnom planu, preko visokog obrazovanja, rešavanja pravnih pitanja, dužeg putovanja ili samostalne delatnosti. Slobodni Blizanci mogu da uđu u novu ljubavnu priču.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Sa Mesecom u osmoj kući rešavate pitanja u vezi sa finansijama, podelom imovine, alimentacijom, stipendijom ili plaćate zaostale račune. Moguć zastoj u karijeri i trzavice i nesporazumi sa članovima porodice.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec u sedmoj kući u opoziciji sa Jupiterom u vašem znaku čini vas sklonim preterivanju, naročito u trošenju novca. Pazite kakve odluke donosite u vezi s obrazovanjem, sudskim procesima, nasledstvom, dokumentacijom. Svađe u partnerskim odnosima.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Sa Mesecom u šestoj kući fokusirani ste na radne obaveze i zadatke, reorganizaciju posla, naročito preko interneta, kao i na zdravlje i svakodnevne aktivnosti. Razmišljate o nekim promenama u vezi sa karijerom ili poslom.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec u petoj kući pravi napet aspekt sa vašim vladaocem Venerom u kući novca donoseći vam vanredne izdatke. Dobici i uspeh preko inostranstva, obrazovanja, rešavanja pravnih pitanja ili privatnog biznisa. Javna priznanja.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Sa Mesecom u četvrtoj kući na svetlo dana mogu da isplivaju porodični problemi. Zastoj u karijeri zbog događaja iz prošlosti. Pojačana nervoza. Hronični zdravstveni problemi. Potreban vam je odmor.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u trećoj kući u sekstilu sa Merkurom donosi vam dobitke preko kraćeg puta, poslovnog dogovora ili potpisivanja ugovora. Upoznavanje sa interesantnom osobom preko prijatelja ili društvene mreže.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Sa Mesecom u kući novca u opoziciji sa Jupiterom u kući posla moući su finansijski problemi, vanredni izdaci. Konflikti u domu, problemi sa autoritetima, nadređenima. Briga o starijem članu porodice.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec u vašem znaku pravi dobar aspekt sa planetama biznisa i ambicije donoseći vam uspeh preko inostranstva, putovanja, u privatnog posla, stručnog usavršavanja, rešavanja pravnih pitanja. Susret sa starom simpatijom.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Sa Mesecom u 12. kući koji pravi dobar aspekt sa Merkurom, vaša intuicija je naglašena, ali i potreba za osamljivanjem. Dobici preko putovanja, uspeh na ispitima ili u rešavanju pravnih pitanja. Sukob sa šefom.