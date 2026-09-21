KINA TESTIRALA PRVU PODVODNU SOLARNU ELEKTRANU NA SVETU: Nećete verovati na kojoj dubini radi

U KINI je napravljena i u otvorenom moru testirana prva podvodna solarna elektrana na svetu. Ona radi na dubini od 10 metara.

Foto: Gemini

Kako piše „Saut Čajna morning post“, ovaj podvodni energetski sistem otvara nove mogućnosti za snabdevanje energijom tokom podvodnih operacija. Uspešna ispitivanja pokazala su da se sunčeva svetlost može pretvarati u električnu energiju čak i u slabom „sumraku“ okeanskih dubina.

Elektranu novog tipa napravio je tim stručnjaka sa Univerziteta Junan. Naučnici su koristili specijalne panele namenjene apsorbovanju plavo-zelenog dela svetlosnog spektra. Taj deo spektra izabran je zato što ga voda slabije apsorbuje.



Solarne ćelije novog tipa napravljene su na bazi halogenida olova sa perovskitnom strukturom, koji pripadaju klasi poluprovodničkih materijala.

Uređaj potopljen u vodu punio je baterije i napajao LED panel tokom nekoliko sati. Očekuje se da će paneli moći dugo da rade, a prema proračunima naučnika, svaki od njih trebalo bi efikasno da funkcioniše u morskom okruženju nekoliko godina.

Prethodni podvodni solarni sistemi, kako tvrde istraživači, bili su predviđeni za veoma male dubine — najviše oko dva metra, što je daleko od uslova potrebnih za njihovu praktičnu primenu.

Naučnici smatraju da bi nova tehnologija mogla da se koristi za napajanje podvodnih senzora, detektora, kamera i komunikacionih sistema, kao i podvodnih robota i drugih aparata.

Mogućnosti se, međutim, ne završavaju pod vodom. Perovskit, kako navode stručnjaci, predstavlja osnovu za novu generaciju solarnih panela koji mogu biti lakši i fleksibilniji od klasičnih. Pretpostavlja se da bi njihova upotreba mogla da otvori nove mogućnosti i za istraživanje svemira i prostora oko Zemlje.

Ipak, sve je to još u budućnosti. Istraživači tek treba da reše problem izolacije panela od spoljašnje sredine i ispitaju posledice dugotrajnog izlaganja morskoj vodi.

Zbog toga nove solarne panele tek očekuje serija dodatnih i zahtevnijih testiranja.ž

(Sputnjik)