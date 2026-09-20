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PRVIH 20 MINUTA NAKON BUĐENJA: Evo zašto telefon treba da sačeka

В. Н.

20. 09. 2026. u 14:58

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IAKO mnogi jutro započinju istim ritualom - uzimajući telefon u ruke pre nego što su se potpuno razbudili, naučnici upozoravaju da ova navika može imati ozbiljne posledice po naš mozak i celokupno mentalno zdravlje.

ПРВИХ 20 МИНУТА НАКОН БУЂЕЊА: Ево зашто телефон треба да сачека

Foto: Ivan Dudka / Alamy / Profimedia

Mozak na početku dana

Prvi minuti nakon buđenja predstavljaju posebno osetljiv period za mozak. U to vreme, on se nalazi u stanju takozvane "vrhunske neuroplastičnosti", što znači da je najprijemčiviji za nove informacije, promene i uticaje iz okruženja. Istovremeno, nivo dopamina, hormona sreće, prirodno je povišen, dok kortizol obezbeđuje energiju i fokus za početak dana.

Upravo tada, umesto da dopustimo mozgu da sam usmeri pažnju i kreativnost, većina ljudi odmah uključuje ekran. Rezultat? Telefon preuzima kontrolu nad našim mislima, a mozak gubi dragoceni trenutak za prirodno usmeravanje energije i produktivnosti.

Kako izgleda zdraviji početak jutra

Stručnjaci savetuju da makar prvih 20 minuta dana provedemo bez tehnologije. Umesto toga, možemo se posvetiti istezanju, pisanju nekoliko kratkih beležaka o prioritetima ili jednostavno uživanju u kafi bez distrakcija. Ove male promene omogućavaju mozgu da vodi igru i postavlja ton za ostatak dana.

Još jedan važan savet odnosi se na večernje sate. Korišćenje telefona neposredno pred spavanje, posebno zbog plavog svetla koje ekrani emituju, može značajno da naruši kvalitet sna, jer smanjuje lučenje melatonina, hormona koji je ključan za uspavljivanje. Zato se preporučuje da se uređaji isključe barem sat vremena pre odlaska u krevet.

Mali trikovi za veliku promenu

  • Pomerite punjač - ostavite telefon da se puni izvan spavaće sobe.
  • Jutarnji ritual bez ekrana - udahnite duboko, istegnite se ili zapišite tri stvari na koje želite da se fokusirate.
  • Večernja rutina - knjiga, umirujuća muzika ili kratka meditacija mogu biti daleko bolji izbor od beskonačnog skrolovanja.

Jutro bez telefona može izgledati neobično na početku, ali već nakon nekoliko dana mnogi primećuju više energije, bolju koncentraciju i stabilnije raspoloženje. Na kraju, možda je upravo tih prvih 20 minuta ono što određuje kakav će nam biti ceo dan.

(24sedam)

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