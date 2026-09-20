Partizan spremio iznenađenje: Popust na cene ulaznica za Armani, ali postoji jedan uslov

"Grobari", požurite po karte.

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Košarkaši Partizana odradili su poslednje pripreme pred početak sezone, koja je na programu od sledeće nedelje. Prvi rival crno-belih biće milanska Olimpija u petak, dok će dva dana kasnije utakmicom protiv Ilirije u Pioniru započeti i odiseju u ABA ligi.

Povodom utakmice u Beogradskoj areni protiv Armanija, "parni valjak" se oglasio obaveštenjem za navijače koje se tiče prodaje karata za premijerni duel u novoj sezoni.

Iz kluba su poručili da slobodna prodaja karata za pomenuti duel počinje od sutra, te su dodali da će imati popust oni koji kupe kartu od ponedeljka do četvrtka.

"U ponedeljak, 21. septembra, tačno u podne počinje slobodna prodaja dnevnih ulaznica za prvu utakmicu Partizana u sezoni 2026/27. Povodom početka sezone, crno-beli će navijačima pružiti mogućnost da od ponedeljka 21.09. u 12:00 do četvrtka, 24.09. u 14:00 kupe dnevne ulaznice sa popustom od 30%. Nakon toga, ulaznice će se prodavati po punoj ceni", piše u obaveštenju crno-belih.

Sutra u podne počinje prodaja dnevnih ulaznica za duel protiv Olimpije iz Milana!⚫️⚪️



U ponedeljak, 21. septembra, tačno u podne počinje slobodna prodaja dnevnih ulaznica za prvu utakmicu Partizana Mozzart Bet u sezoni 2026/27.



Povodom početka sezone, crno-beli će navijačima… pic.twitter.com/es3FsW0Pow — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 20, 2026

Samim tim, cena za najjeftiniju ulaznicu iznosi 2.100 dinara. Potom cene idu na 2.450 dinara, 4.200 dinara, 4.900 dinara, 7.000 dinara, 8.400 dinara, 9.100 dinara, 11.550 dinara i 12.250 dinara. Mesta pored terena iznose 10.500, 12.500, 14.000, 17.500, 21.000, 35.000, 28.000, 42.000, 56.000 dinara.

Istakli su crno-beli i gde sve mogu da se kupe ulaznice.

"Prodaja se odvija putem linka na sajtu partizan.basketball , dok će se u slučaju potrebe, karte u petak prodavati i neposredno, na južnoj blagajni Beogradske arene od 14 časova", naglasili su iz Humske.