NOVAC JE TU: Stavite list jedne biljke u novčanik i pare će se lepiti za vas

NOVČANIK je predmet koji svakodnevno koristimo, ali u različitim tradicijama ima i simbolično značenje. Pored novca i kartica, prema narodnim verovanjima u njemu se ponekad čuvaju i sitnice za koje se veruje da donose sreću, blagostanje i finansijsko obilje.

Foto: Alexander Düring / Alamy / Profimedia

Jedan od najpoznatijih običaja vezan je za lovorov list. Ova biljka se vekovima povezivala sa pobedom, uspehom i napretkom, pa je vremenom nastalo verovanje da može da bude svojevrsni simbol privlačenja novca.

Zašto baš lovorov list?

Lovor je kroz istoriju imao posebno mesto u različitim kulturama. Lovorovim vencima ukrašavali su se pobednici i ugledne ličnosti, zbog čega se ova biljka povezivala sa uspehom, slavom i dobrim ishodom.

U narodnim običajima ta simbolika se kasnije prenela i na finansije. Zato se veruje da jedan lovorov list u novčaniku može da predstavlja želju za većim obiljem i stabilnijom finansijskom situacijom.

Kako se ovo praktikuje?

Prema ovom verovanju, dovoljno je da u jednu od pregrada novčanika stavite jedan suv i neoštećen lovorov list.

Najčešće se savetuje da bude među novčanicama ili u posebnoj pregradi, ali tako da se ne lomi i ne mrvi. Kada se list ošteti ili izgubi svežinu, prema običaju se zamenjuje novim.

Naravno, nema potrebe da ovo shvatate kao pravilo – nekima će biti zanimljiv simboličan ritual, dok će drugima jednostavno poslužiti kao mali podsetnik na želje i ciljeve koje imaju.

I sam novčanik bi trebalo da bude uredan

Prema feng šuiju i različitim narodnim verovanjima, nije važno samo šta se nalazi u novčaniku već i kako je on organizovan.

Stari računi, nepotrebni papiri, kartice koje više ne koristite i razne sitnice koje se gomilaju navodno predstavljaju nered i „zastoj“. Zbog toga se preporučuje da povremeno ispraznite novčanik i ostavite samo ono što vam je zaista potrebno.

Novčanice možete uredno složiti, izbaciti stare račune i tek onda, ako verujete u simboliku ovog običaja, dodati lovorov list.

(24sedam)