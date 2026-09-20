NOVAC JE TU: Stavite list jedne biljke u novčanik i pare će se lepiti za vas
NOVČANIK je predmet koji svakodnevno koristimo, ali u različitim tradicijama ima i simbolično značenje. Pored novca i kartica, prema narodnim verovanjima u njemu se ponekad čuvaju i sitnice za koje se veruje da donose sreću, blagostanje i finansijsko obilje.
Jedan od najpoznatijih običaja vezan je za lovorov list. Ova biljka se vekovima povezivala sa pobedom, uspehom i napretkom, pa je vremenom nastalo verovanje da može da bude svojevrsni simbol privlačenja novca.
Zašto baš lovorov list?
Lovor je kroz istoriju imao posebno mesto u različitim kulturama. Lovorovim vencima ukrašavali su se pobednici i ugledne ličnosti, zbog čega se ova biljka povezivala sa uspehom, slavom i dobrim ishodom.
U narodnim običajima ta simbolika se kasnije prenela i na finansije. Zato se veruje da jedan lovorov list u novčaniku može da predstavlja želju za većim obiljem i stabilnijom finansijskom situacijom.
Kako se ovo praktikuje?
Prema ovom verovanju, dovoljno je da u jednu od pregrada novčanika stavite jedan suv i neoštećen lovorov list.
Najčešće se savetuje da bude među novčanicama ili u posebnoj pregradi, ali tako da se ne lomi i ne mrvi. Kada se list ošteti ili izgubi svežinu, prema običaju se zamenjuje novim.
Naravno, nema potrebe da ovo shvatate kao pravilo – nekima će biti zanimljiv simboličan ritual, dok će drugima jednostavno poslužiti kao mali podsetnik na želje i ciljeve koje imaju.
I sam novčanik bi trebalo da bude uredan
Prema feng šuiju i različitim narodnim verovanjima, nije važno samo šta se nalazi u novčaniku već i kako je on organizovan.
Stari računi, nepotrebni papiri, kartice koje više ne koristite i razne sitnice koje se gomilaju navodno predstavljaju nered i „zastoj“. Zbog toga se preporučuje da povremeno ispraznite novčanik i ostavite samo ono što vam je zaista potrebno.
Novčanice možete uredno složiti, izbaciti stare račune i tek onda, ako verujete u simboliku ovog običaja, dodati lovorov list.
(24sedam)
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