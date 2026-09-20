IZGLEDA NEVEROVATNO, VEĆI JE I OD KOLOSEUMA: Snimak iz orbite otkrio novi krater na Mesecu (FOTO)
NAUČNICI su na Mesecu otkrili krater veći od čuvenog Koloseuma koji je nastao prilikom snažnog udara pre dve godine.
Krater na strmim stenama, koji prvobitno nije bio detektovan, širok je 222 metra i dubok do 43 metra. Reč je o najvećem poznatom krateru u Sunčevom sistemu nastao u novije vreme.
“Ovaj događaj predstavlja statistički redak, zapravo jednom u životu zabeležen fenomen”, naveli su naučnici u jednoj od dve studije objavljene u žurnalu “Sajens advansis”.
Letelica Lunar Reconnaissance Orbiter uočila je krater na strani Meseca okrenutoj ka Zemlji u maju 2024. godine, ubrzo nakon što ga je formirao fragment asteroida ili komete koji je pristigao iz svemira. Udar na Mesec nije detektovan u realnom vremenu od strane teleskopa na Zemlji i u svemiru.
Snimci nisu bili identifikovani u gomili podataka sve do avgusta 2025. godine. Letelica je prošle jeseni prikupila detaljnije slike, nakon čega je usledila potvrda otkrića početkom ove godine.
Ovaj krater je tri puta veći od prethodnog rekordera koji je otkriven pre jedne decenije. Mesečeva površina, koja je od davnina prekrivena kraterima, nosi neke od najvećih udarnih kratera u Sunčevom sistemu, uključujući i jedan koji se proteže više od 2.400 kilometara u prečniku.
(Sputnjik)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
MESEC JE NASTAO ZA SAMO PET SATI? Revolucionarni modeli menjaju kosmičku istoriju
12. 09. 2026. u 08:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)