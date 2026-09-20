IZGLEDA NEVEROVATNO, VEĆI JE I OD KOLOSEUMA: Snimak iz orbite otkrio novi krater na Mesecu (FOTO)

NAUČNICI su na Mesecu otkrili krater veći od čuvenog Koloseuma koji je nastao prilikom snažnog udara pre dve godine.

Foto: FRANCOIS GREUEZ / Sipa Press / Profimedia

Krater na strmim stenama, koji prvobitno nije bio detektovan, širok je 222 metra i dubok do 43 metra. Reč je o najvećem poznatom krateru u Sunčevom sistemu nastao u novije vreme.



“Ovaj događaj predstavlja statistički redak, zapravo jednom u životu zabeležen fenomen”, naveli su naučnici u jednoj od dve studije objavljene u žurnalu “Sajens advansis”.

Letelica Lunar Reconnaissance Orbiter uočila je krater na strani Meseca okrenutoj ka Zemlji u maju 2024. godine, ubrzo nakon što ga je formirao fragment asteroida ili komete koji je pristigao iz svemira. Udar na Mesec nije detektovan u realnom vremenu od strane teleskopa na Zemlji i u svemiru.

The crater, which is bigger than the Roman Colosseum, is the result of a powerful impact two years ago. https://t.co/9QtPeiMExV — NBC News (@NBCNews) September 17, 2026

Snimci nisu bili identifikovani u gomili podataka sve do avgusta 2025. godine. Letelica je prošle jeseni prikupila detaljnije slike, nakon čega je usledila potvrda otkrića početkom ove godine.

Ovaj krater je tri puta veći od prethodnog rekordera koji je otkriven pre jedne decenije. Mesečeva površina, koja je od davnina prekrivena kraterima, nosi neke od najvećih udarnih kratera u Sunčevom sistemu, uključujući i jedan koji se proteže više od 2.400 kilometara u prečniku.

(Sputnjik)