KAFA UMESTO DORUČKA: Evo kako vam može naštetiti ova loša navika

MIRIS kafe je za većinu prva stvar koju žele čim otvore oči. Prema poslednjem istraživanju Nacionalnog udruženja za kafu, čak 62 odsto Amerikanaca pije neku vrstu kafe svaki dan.

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I mada kafa sama po sebi nije nezdrava, dijetetičarka Lisa Moskovic objašnjava da postoje navike vezano za ispijanje kafe koje nikako nisu dobre za vaše zdravlje.

Kafa umesto doručka

Mnogi smatraju da je doručak najvažniji obrok u danu, a njegova zamena kafom ne može biti dobra za zdravlje.

- Preskakanje doručka može dovesti do manje hranjive prehrane, tačnije, one koja je u suprotnosti sa zdravim starenjem. Prema raznim istraživanjima, preskakanje doručka i samo ispijanje kafe takođe može dovesti do nekih ozbiljnih zdravstvenih komplikacija - upozorava Moskovic za „Eat this not that”.

Umesto preskakanja doručka i ispijanja kafe Moskovic predlaže doručak od svežeg voća, žitarica i orašastih plodova.

Kafa s mnogo mleka i šećera

- Umerene količine šećera u ishrani su u redu, ali ako preterujete s njim svaki put kad posegnete za kafom, to nije dobra stvar - objašnjava.

Naime, kako starite, mogli biste da primetite veliki porast šećera u krvi, upale, a jedna studija otkrila je da veće količine dodanog šećera uzrokuju slabost kod starijih. Kada konzumirate previše šećera, može doći do smanjenja nivoa kolagena u koži, što s vremenom doprinosi smanjenoj elastičnosti i pojavi bora.

Pijete kafu umesto vode

Redovno pijenje vode je navika koju mnogi često zaboravljaju, ali kada pijete puno kafe to je put ka dehidraciji organizma.

Prevelike količine kafe

Najbolje je da pijete kafu ujutru, čak i ako vas kofein ne drži budnima kasno noću to ne znači da treba da pijete kafu uveče.

(Alo)