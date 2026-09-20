PRIJAVA ZA 6.000 DINARA ZAVRŠAVA SE SUTRA U PONOĆ Mali: Isplata novca počinje u utorak

PRIJAVA punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, izjavio je prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali, uz napomenu da već od utorka, 22. septembra počinju isplate novca građanima.

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Siniša Mali je naglasio da se za 6.000 dinara prijavljuju samo punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, te da se prijava odvija preko portala Uprave za trezor, na adresi https://idp.trezor.gov.rs/.

Uz poziv punoletnim građanima, koji nisu nosioci prava u skladu sa Zakonom na besplatne akcije da se prijave za novčanu naknadu, Mali je naglasio da oni koji nisu sigurni da li treba da se prijave, svakako to mogu proveriti na portalu Uprave za trezor.

„Do sada je za ovu novčanu naknadu prijavljeno 1.656.549 građana, a preko portala Uprave za trezor zabeleženo je i 2.728.000 upita onih koji su želeli da provere da li su u Akcionarskom fondu. Prijava teče po planu, portal dobro radi i za prijavu za 6.000 dinara su ostala još dva dana, danas i sutra“, naveo je Mali.

On je podsetio da lica koja imaju status nosioca prava u skladu sa navedenim propisom o besplatnim akcijama, pravo na novčanu naknadu ostvaruju iz Akcionarskog fonda prema odredbama tog zakona, odnosno ne prijavljuju se za 6.000 dinara.

„Već u utorak, 22. septembra počeće isplate građanima koje će trajati do petka, 25. septembra. U utorak će biti isplaćeni građani koji novac dobijaju iz Akcionarskog fonda, kao i penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći. Za građane koji su se prijavljivali za 6.000 dinara isplate će početi od srede, 23. septembra“, rekao je ministar.

Ovaj vid novčane naknade građanima, naveo je ministar, deo je šireg, sveobuhvatnog paketa podrške, koji je vredan skoro milijardu evra i koji obuhvata i jednokratna novčana davanja koja su već isplaćena, jeftinije lekove, vaučere za penzionere, produženje Uredbe o energetski ugroženom kupcu.

„Mi smo u ponedeljak 14. septembra isplatili jednokratnu novčanu pomoć vrednu oko 50 milijardi dinara, odnosno oko 400 miliona evra, i nju je dobilo oko dva miliona građana Srbije. Penzioneri su, u zavisnosti od visine penzije, dobili 35.000, 27.500 ili 20.000 dinara, dok su socijalno ugroženi građani dobili 25.000 dinara, a borci po 10.000 dinara“, rekao je Mali.

Takođe, podsetio je, od 1. avgusta je smanjena doplata koju građani plaćaju za lekove na recept, a obezbeđeno je i 30.000 vaučera za penzionere za odmor u Srbiji.

„Kao i svaki put, sve što smo obećali smo i ispunili. Briga o ljudima je naš prioritet, jer je važno da građani osećaju sigurnost, podršku, da znaju da njihova država brine o njima. Osluškujemo potrebe građana i u skladu sa njima reagujemo konkretnim delima“, zaključio je Siniša Mali.







