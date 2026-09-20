"SVAKI SPORAZUM KOJI SMO POTPISALI SU PREKRŠILI" Vučić pred UN: Boriću se za poziciju Srbije i za prava našeg naroda

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Radio Beogradu, govorio je i o odlasku u Njujork na Generalnu skupštinu.

Foto: Printscreen/RadioBeograd

- Ne govorim o našoj poziciji, ali govorim i o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih, ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da, ne znam, se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće - podsetio je Vučić.

- Onda smo ih isporučivali, otprilike, u džakovima, a dobili smo ništa. Potpisivali smo brojne sporazume, i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili, i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu. Tako da biće mnogo toga da se kaže što će ljudi da prepoznaju u današnjem svetu, i što verujem da će razumeti i te kako dobro kako se zbiva i na drugim meridijanima, a ne samo u našoj Srbiji - dodaje predsednik.

- I boriti se za poziciju Srbije i za prava našeg naroda, baš kao što sam to radio i po pitanju Srebrenice, baš kao što sam to radio svaki put kada smo se, ne lako, naprotiv, vrlo teško borili, ali uspeli da se izborimo i, rekao bih, makar moralne pobede u ime i za račun Srbije odnesemo - kaže on.