Politika

"SVAKI SPORAZUM KOJI SMO POTPISALI SU PREKRŠILI" Vučić pred UN: Boriću se za poziciju Srbije i za prava našeg naroda

А. Ђ.

20. 09. 2026. u 09:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Radio Beogradu, govorio je i o odlasku u Njujork na Generalnu skupštinu.

СВАКИ СПОРАЗУМ КОЈИ СМО ПОТПИСАЛИ СУ ПРЕКРШИЛИ Вучић пред УН: Борићу се за позицију Србије и за права нашег народа

Foto: Printscreen/RadioBeograd

- Ne govorim o našoj poziciji, ali govorim i o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih, ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da, ne znam, se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće - podsetio je Vučić.

- Onda smo ih isporučivali, otprilike, u džakovima, a dobili smo ništa. Potpisivali smo brojne sporazume, i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili, i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu. Tako da biće mnogo toga da se kaže što će ljudi da prepoznaju u današnjem svetu, i što verujem da će razumeti i te kako dobro kako se zbiva i na drugim meridijanima, a ne samo u našoj Srbiji - dodaje predsednik.

- I boriti se za poziciju Srbije i za prava našeg naroda, baš kao što sam to radio i po pitanju Srebrenice, baš kao što sam to radio svaki put kada smo se, ne lako, naprotiv, vrlo teško borili, ali uspeli da se izborimo i, rekao bih, makar moralne pobede u ime i za račun Srbije odnesemo - kaže on.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BOMBA MEGATONSKA: Isplivao razgovor sa sastanka blokadera na kom usvajaju program - Evo kome spremaju otkaz (VIDEO)

BOMBA MEGATONSKA: Isplivao razgovor sa sastanka blokadera na kom usvajaju "program" - Evo kome spremaju otkaz (VIDEO)