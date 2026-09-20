TENZIJA U LJUBAVI I NA POSLU Astro savet za nedelju, 20. septembar: Evo na koje znake danas utiču napeti aspekti Meseca
MESEC danas stiže do 21. stepena Jarca obrazujući dobar aspekt sa Suncem u Devici, koji donose uspeh u poslu i dogovore sa uglednim i osobama na položaju, kao i mogućnost da dođete u posed nekretnine, zemljišta ili vrednih predmeta po majčinoj liniji.
Takođe, donose inspiraciju muzičarima, kompozitorima, slikarima, kao i pojačanu intuiciju. Ovaj aspekt najviće će uticati na zemljane znake, Bikove, Device i Jarčeve.
Izazovni aspekti sa Venerom i Marsom nepovoljno utiču na ljubav, a inkonjunkcija sa Jupiterom upozorava da izbegavate nepotrebne troškove, rizične finansijske poteze, putovanja u inostranstvo i preterivanje u hrani i piću.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
STARO NARODNO VEROVANjE: Ukoliko mačka uradi sledeću stvar uskoro vam stiže novac
19. 09. 2026. u 19:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)