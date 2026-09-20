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TENZIJA U LJUBAVI I NA POSLU Astro savet za nedelju, 20. septembar: Evo na koje znake danas utiču napeti aspekti Meseca

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

20. 09. 2026. u 07:00

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MESEC danas stiže do 21. stepena Jarca obrazujući dobar aspekt sa Suncem u Devici, koji donose uspeh u poslu i dogovore sa uglednim i osobama na položaju, kao i mogućnost da dođete u posed nekretnine, zemljišta ili vrednih predmeta po majčinoj liniji.

ТЕНЗИЈА У ЉУБАВИ И НА ПОСЛУ Астро савет за недељу, 20. септембар: Ево на које знаке данас утичу напети аспекти Месеца

Foto: Depozitfoto/Peshova/SergIllin

Takođe, donose inspiraciju muzičarima, kompozitorima, slikarima, kao i pojačanu intuiciju. Ovaj aspekt najviće će uticati na zemljane znake, Bikove, Device i Jarčeve.

Izazovni aspekti sa Venerom i Marsom nepovoljno utiču na ljubav, a inkonjunkcija sa Jupiterom upozorava da izbegavate nepotrebne troškove, rizične finansijske poteze, putovanja u inostranstvo i preterivanje u hrani i piću.

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