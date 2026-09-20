TENZIJA U LJUBAVI I NA POSLU Astro savet za nedelju, 20. septembar: Evo na koje znake danas utiču napeti aspekti Meseca

VEĆ godinama stručnjaci upozoravaju da je neophodno uraditi rejonizaciju Srbije, posebno kad je u pitanju proizvodnja voća, kako bi se tačno znalo koja oblast je najpogodnija za uspešan uzgoj određene voćne vrste. U zemljama sa naprednom voćarskom proizvodnjom rejonizacija je davno urađena, pa tačno zna koje voće se sadi u oblasti koja je najoptimalna za njegov uzgoj.