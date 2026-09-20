STIŽE NAGLA PROMENA VREMENA, SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Pretežno sunčano i toplo uz malu ili umerenu oblačnost, a posle podne se kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju ponegde na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. Vetar slab do umeren, severni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 °S.

Tokom večeri i noći postepeno naoblačenje sa severa koje će u drugom delu noći tek ponegde u Vojvodini usloviti pojavu kratkotrajne kiše, pojačanje severozapadnog vetra i pad temperature.

SLEDEĆE SEDMICE POSTEPENI PAD I JUTARNjE I DNEVNE TEMPERATURE

Sledeće sedmice temperatura u postepenom padu:

* u ponedeljak od 23 na zapadu do 28 °S na istoku,



Tokom dana promenljivo oblačno, u ponedeljak i utorak uz umeren i jak severozapadni vetar, a padavine se očekuju ponegde u centralnim i južnim predelima Srbije. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ