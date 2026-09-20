Politika

VUČIĆ OTKRIO KAD PODNOSI OSTAVKU: Ako dobijemo poverenje građana, to bi bile velike promene

А. Ђ.

20. 09. 2026. u 09:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, tokom gostovanja na Radio Beogradu, rekao je da bi došlo do velikih promena na političkom planu ukoliko bi im građani dali svoje poverenje na predstojećim izborima.

ВУЧИЋ ОТКРИО КАД ПОДНОСИ ОСТАВКУ: Ако добијемо поверење грађана, то би биле велике промене

Foto: Printscreen/RadioBeograd

Vučić je otkrio da ostavku na mesto predsednika podnosi u nedelju, 27. septembra.

- Nadam se da će za 5 godina Srbija biti u miru i da ćemo se približiti proseku plata u EU. Mnogo još mora da se uradi. Ako dobijemo poverenje građana, to bi bile velike promene. Najviše 12 ministara. Ja vam sad kažem, sa uticajem koji imam u SNS daću sve od sebe da najmanje 50 odsto gradonačelnika bude zamenjeno. Oni nisu hteli da čuju građane - kaže Vučić.

Kako je rekao, bez obzira na trku i istraživanja koja se objavljuju, on uživa u ovoj kampanji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BOMBA MEGATONSKA: Isplivao razgovor sa sastanka blokadera na kom usvajaju program - Evo kome spremaju otkaz (VIDEO)

BOMBA MEGATONSKA: Isplivao razgovor sa sastanka blokadera na kom usvajaju "program" - Evo kome spremaju otkaz (VIDEO)