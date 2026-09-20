VUČIĆ OTKRIO KAD PODNOSI OSTAVKU: Ako dobijemo poverenje građana, to bi bile velike promene

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, tokom gostovanja na Radio Beogradu, rekao je da bi došlo do velikih promena na političkom planu ukoliko bi im građani dali svoje poverenje na predstojećim izborima.

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Vučić je otkrio da ostavku na mesto predsednika podnosi u nedelju, 27. septembra.

- Nadam se da će za 5 godina Srbija biti u miru i da ćemo se približiti proseku plata u EU. Mnogo još mora da se uradi. Ako dobijemo poverenje građana, to bi bile velike promene. Najviše 12 ministara. Ja vam sad kažem, sa uticajem koji imam u SNS daću sve od sebe da najmanje 50 odsto gradonačelnika bude zamenjeno. Oni nisu hteli da čuju građane - kaže Vučić.

Kako je rekao, bez obzira na trku i istraživanja koja se objavljuju, on uživa u ovoj kampanji.