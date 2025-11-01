STRUČNJACI UPOZORAVAJU: Na ovaj način uništavate svoj laminat, a da to ne znate

ČIŠĆENjE poda zahteva različite pristupe u zavisnosti od materijala

Unsplash

Podove treba usisavati svakodnevno, ali isključivo sa četkastim nastavkom. Tako se čišćenjem sprečavaju ogrebotine i uklanjaju sitne čestice prašine koje s vremenom mogu izlizati površinu.

Minimalno vode

Za laminat i parket klasično brisanje mokrom krpom nije preporučljivo. Višak vode prodire u spojeve i dovodi do deformacija. Najbolje je koristiti blago vlažnu krpu ili mop, dobro isceđenu, samo da pokupi prljavštinu, a ne da natopi pod.

Blago vlažno čišćenje

Idealna je krpa koja je jedva vlažna. Postoje i specijalne maramice i sprejevi za laminat i parket koji čiste i poliraju bez oštećenja. Površinu uvek brišite u pravcu godova drveta, a čišćenje završite suvom krpom. Preporučuje se korišćenje sredstva za negu poda svakih dve do tri nedelje. Čišćenje parom nije dozvoljeno — visoka temperatura može trajno oštetiti drvo.

Unsplash

Zaštita od oštećenja

Prosutu tečnost obavezno obrišite odmah, bilo da je u pitanju voda, kafa ili vino. Izbegavajte agresivna sredstva, poput varikine i jakih rastvarača. Na noge nameštaja zalepite filc podloge kako biste sprečili ogrebotine, a vodite računa i da voda iz saksija ili radijatora ne kapa po podu.

Savremeni laminati

Na tržištu su sve češći vodootporni laminati koji mogu izdržati vlagu i do 24 sata. Ipak, i oni zahtevaju pažljivo čišćenje — samo blago vlažnim mopom i bez natapanja.

Pravilna nega produžava životni vek poda, čuva njegov izgled i doprinosi prijatnijoj atmosferi doma.

(Blic)