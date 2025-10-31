NE RASIPAJTE ENERGIJU NA RASPRAVE Astro savet za petak, 31. oktobar: Aspekti Meseca donose jaku unutrašnju napetost i stresne situacije

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, nežnijeg pola, doma i porodice, danas ulazi u intuitivne, hipersenzibilne Ribe i pravi samo napete aspekte koji stvaraju jaku unutrašnju napetost, donoseći nam mnogo obaveza i stresnih situacija.

Foto: Profimedia

Zato se preporučuje dodatni oprez u komunikaciji, kako na poslu, tako i s članovima porodice i prijateljima. Povedite više računa i o "papirologiji", a naročito u saobraćaju!

Bilo bi dobro da usmerite energiju i ne rasipati je na rasprave koje mogu samo da vas izbace iz takta, pa možete reći i nešto zbog čega ćete se kasnije kajati. Ukoliko žurite, podložnost povredama može biti veća. Ako nešto ne stižete da završite, fokusirajte se na ono što možete, jer će vam to pružiti mali, ali osetan osećaj zadovoljstva.