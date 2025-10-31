NE RASIPAJTE ENERGIJU NA RASPRAVE Astro savet za petak, 31. oktobar: Aspekti Meseca donose jaku unutrašnju napetost i stresne situacije
MESEC, simbol emocija, raspoloženja, nežnijeg pola, doma i porodice, danas ulazi u intuitivne, hipersenzibilne Ribe i pravi samo napete aspekte koji stvaraju jaku unutrašnju napetost, donoseći nam mnogo obaveza i stresnih situacija.
Zato se preporučuje dodatni oprez u komunikaciji, kako na poslu, tako i s članovima porodice i prijateljima. Povedite više računa i o "papirologiji", a naročito u saobraćaju!
Bilo bi dobro da usmerite energiju i ne rasipati je na rasprave koje mogu samo da vas izbace iz takta, pa možete reći i nešto zbog čega ćete se kasnije kajati. Ukoliko žurite, podložnost povredama može biti veća. Ako nešto ne stižete da završite, fokusirajte se na ono što možete, jer će vam to pružiti mali, ali osetan osećaj zadovoljstva.
Preporučujemo
ZA NjIH ĆE NOVEMBAR BITI ČAROBAN: 3 horoskopska znaka će uživati u izobilju i harmoniji
29. 10. 2025. u 22:51
KINESKI HOROSKOP ZA NOVEMBAR: Spremite se za mesec velikih promena
28. 10. 2025. u 22:28
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)