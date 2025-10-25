POSTAVITE STVARI NA SVOJE MESTO Astro savet za subotu 25. oktobar: Trigon Merkur-Saturn podstiče red i disciplinu

MERKUR, planeta logike, intelekta i komunikacija, u strastvenoj Škorpiji, danas obrazuje trigon s retrogradnim Saturnom, planetom stabilnosti, u intuitivnim Ribama.

Merkur je simbol razuma, a Saturn istrajnosti, tako da ovaj aspekt podstiče koncentraciju, studioznost, pamćenje, logičan način razmišljanja, racionalnost, sistematičnost, disciplinu, analitičnost, odgovornost...

Zato danas možete brže da postavite stvari na jasne osnove, uključujući poslove, dogovore, planove...To će najviše osetiti Rakovi, Škorpije i Ribe, i to rođeni krajem znaka.

Ovaj trigon često se nađe u horoskopima političara, ekonomista, biznismena, generala, ali i pisaca.