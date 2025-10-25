POSTAVITE STVARI NA SVOJE MESTO Astro savet za subotu 25. oktobar: Trigon Merkur-Saturn podstiče red i disciplinu
MERKUR, planeta logike, intelekta i komunikacija, u strastvenoj Škorpiji, danas obrazuje trigon s retrogradnim Saturnom, planetom stabilnosti, u intuitivnim Ribama.
Merkur je simbol razuma, a Saturn istrajnosti, tako da ovaj aspekt podstiče koncentraciju, studioznost, pamćenje, logičan način razmišljanja, racionalnost, sistematičnost, disciplinu, analitičnost, odgovornost...
Zato danas možete brže da postavite stvari na jasne osnove, uključujući poslove, dogovore, planove...To će najviše osetiti Rakovi, Škorpije i Ribe, i to rođeni krajem znaka.
Ovaj trigon često se nađe u horoskopima političara, ekonomista, biznismena, generala, ali i pisaca.
Preporučujemo
KARMIČKI DžEKPOT: Stiže talas obilja i blagostanja za 4 horoskopska znaka
24. 10. 2025. u 09:22
NOVEMBAR DONOSI USPEH ZA OVA ČETIRI ZNAKA: Sve što dotaknu pretvara se u zlato
23. 10. 2025. u 11:23
POČINjE SEZONA ŠKORPIJE: 4 horoskopska znaka će blistati od sreće
22. 10. 2025. u 15:35
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)