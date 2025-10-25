Panorama

POSTAVITE STVARI NA SVOJE MESTO Astro savet za subotu 25. oktobar: Trigon Merkur-Saturn podstiče red i disciplinu

Marina Jungić Milošević, astrolog

25. 10. 2025. u 07:00

MERKUR, planeta logike, intelekta i komunikacija, u strastvenoj Škorpiji, danas obrazuje trigon s retrogradnim Saturnom, planetom stabilnosti, u intuitivnim Ribama.

ПОСТАВИТЕ СТВАРИ НА СВОЈЕ МЕСТО Астро савет за суботу 25. октобар: Тригон Меркур-Сатурн подстиче ред и дисциплину

Foto Shutterstock

Merkur je simbol razuma, a Saturn istrajnosti, tako da ovaj aspekt podstiče koncentraciju, studioznost, pamćenje, logičan način razmišljanja, racionalnost, sistematičnost, disciplinu, analitičnost, odgovornost...

Zato danas možete brže da postavite stvari na jasne osnove, uključujući poslove, dogovore, planove...To će najviše osetiti Rakovi, Škorpije i Ribe, i to rođeni krajem znaka.

Ovaj trigon često se nađe u horoskopima političara, ekonomista, biznismena, generala, ali i pisaca.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal