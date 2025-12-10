DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK 11. DECEMBAR: Blizance očekuju sukobi s partnerom, Device u porodici, Strelca putovanja, Ribe zastoj u karijeri
SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 11. decembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Merkur, koji upravlja vašim komunikacijama, posle godinu dana ulazi u devetu kuću i pravi trigon s Neptunom otvarajući vam nove mogućnosti kada je reč o inostranstvu, visokom obrazovanju, putovanjima i rešavanju pravnih pitanja.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Ulazak Merkura u kuću finansija donosi vam novac preko inostranstva, saradnje sa strancima, nasledstva, podele bračne imovine, berze, dobijanja stipendije. Slobodni Bikovi mogu da uđu u novu ljubavnu vezu. Problemi s tehnikom.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Vaš vladalac Merkur ulazi u Strelca donoseći sukobe mišljenja i probleme u partnerskim odnosima, ljubavnim i poslovnim. Umetnike, naročito glumce i muzičare, očekuje uspeh. Oprez u saobraćaju. Dan nije povoljan za trgovinu.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Posle godinu dana, Merkur ulazi u vašu šestu kuću fokusirajući vas na posao, svakodnevne obaveze i zdravlje.Novac stiže preko saradnje sa strancima, rešavanja pravnih pitanja, putovanja. Promenite način ishrane.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Merkur ulazi u petu kuću i podstiče vašu kreativnost koja dolazi do izražaja u privatnom biznisu, umetničkim zanimanjima i javnim delatnostima. Susret sa starom simpatijom otvara mogućnost ulaska u vezu.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Vašeg vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, ulazi u kuću privatnosti gde ga čeka Mars, simbol sukoba, donoseći vam veće turbulencije u porodičnim odnosima, rasprave sa nadređenima, autoritetima, roditeljima.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Ulazak Merkura u kuću biznisa donosi vam potpisivanje usgovora o isplativom poslu, bolju komunikaciju sa braćom, sestrama i rođacima, kraća putovanja i uspeh na ispitima. Pazite šta i pred kim izjavljujete.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Merkur, planeta biznisa, ulazi u kuću novca i pravi trigon s Neptunom fokusirajući vas na finansije i pronalaženje novih vidova zarade, preko saradnje sa strancima, putovanja, širenja znanja i usavršavanja poslovnih veština.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Posle godinu dana, Merkur ulazi u vaš znak čineći vas ambicioznijim i donosi mogućnosti da proširite svoje znanje, da putujete i sarađujete sa strancima. Rasprave s članovima porodice. Problemi sa glasnim žicama.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Ulazak Merkura u kuću podsvesti podstiče vašu intuiciju ali i potrebu za izolacijom i mirom. Pošto pravi trigon s Neptunom, pogoduje umetnicima, muzičarima, slikarima, piscima, ali i pomorcima, lekarima, psiholozima.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Merkur posle godinu dana ulazi u kuću društvenog života ali i finansija, donoseći vam više izlazaka i druženja, kao i novca preko javnih delatnosti, IT sektora, nekonvencionalnih vidova zarade. Problemi sa ženama na poslu.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Merkur ulazi u vašu desetu kuću donoseći vam rasprave sa nadređenima, zastoj u karijeri, sukobe sa ženama. Ipak, trigon s vašim vladaocem Neptunom podstiče kreativnost i donosi mogućnost prekookeanskog putovanja.
