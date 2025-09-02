Panorama

U NEDELJU POTPUNO POMRAČENJE MESECA: Videće se i iz Srbije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 09. 2025. u 00:45

POTPUNO pomračenje Meseca moći će u celosti da se posmatra iz Srbije u nedelju 7. septembra, saopšteno je danas iz Astronomskog društva "Ruđer Bošković" iz Beograda.

Foto: Tviter/ @holcombobserv

Kako se navodi, u Srbiji će se Mesec delimično pomračen pojaviti na istoku u večernjim satima, a u Beogradu će izaći u 19:00 časova.

Potpuno pomračen će biti od 19:30 do 20:52.

Poslednji kontakt sa Zemljinom senkom će biti u 21:56, a sa teško uočljivom polusenkom u 22:56.

Ukoliko bude vedro Beograđani će ovu interesantnu pojavu uz stručne komentare moći da prate i sa terase Narodne opservatorije na Kalemegdanu.

Sve faze pomračenja će moći da se posmatraju iz Indije, Kine, centralne Rusije, Kazahstana i zapadne Australije, a neće se videti ni iz Severne ni iz Južne Amerike.

Prema procenama, ovu pojavu moći će da vidi oko 77 odsto stanovnika Zemlje.

Za vreme pomračenja Mesec prolazi kroz Zemljinu senku, a do njegove površine od Sunčeve bele svetlosti kroz Zemljinu atmosferu prolazi samo crvena boja, pa Mesec ima bakarnocrvenu boju, zbog čega se na Zapadu često naziva "krvavi Mesec".

Pomračenje Meseca se prati golim okom.

(Tanjug)

