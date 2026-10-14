STIPENDIJE ZA NAJBOLJE UNIVERZITETE: Fond za mlade talente Srbije raspisao konkurs
FOND za mlade talente Srbije raspisao je danas Konkurs za stipendiranje najboljih studenata drugog i trećeg stepena studija na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2026/27. godinu, a prijave su otvorene do 30. oktobra.
Predviđeno je stipendiranje do 300 najboljih studenata koji će biti rangirani u skladu sa Šangajskom listom prvih 500 univerziteta u svetu i Listom visokoškolskih ustanova iz oblasti umetnosti.
Kao i prethodne školske godine, samo u slučaju manjeg broja prijavljenih kandidata od maksimalnog broja od 300 stipendija, lista dobitnika će se proširiti kandidatima koji su upisani na studijski program koji se nalazi na stručnim listama Global Ranking of Academic Subjects u prvih 150 mesta u jednoj od pet stručnih oblasti.
Kandidati se prijavljuju elektronskim putem, korišćenjem usluge eTalenti na portalu eUprava, za šta je neophodno da kandidati poseduju aktivan nalog na eUpravi i da budu prijavljeni preko ConsentID mobilne aplikacije.
Fond za mlade talente se nalazi u sastavu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i tokom 18 godina postojanja dodeljeno je više od 40.000 stipendija i nagrada studentima i učenicima srednjih škola.
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