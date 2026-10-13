Javni poziv osnovnim školama za dodelu noivca - Za učeničke zadruge 12.000.000 dinara

Ministarstvo prosvete raspisalo je javni poziv osnovnim školama za dodelu finansijskih sredstava radi unapređenja uslova rada učeničkih zadruga.

Ministarstvo prosvete

Za te namene obezbeđeno je ukupno 12.000.000 dinara iz budžeta Republike Srbije. Prijave se podnose do 23. oktobra, a škole koje prošle godine nisu dobile sredstva imaju prednost.

Novac je namenjen isključivo kupovini mašina i opreme za rad zadruge, u skladu sa projektom koji škola predloži. Cilj poziva je unapređenje rada učeničkih zadruga. U pozivu se ističe da one razvijaju radne navike, preduzetničku kompetenciju i samopouzdanje učenika, kao i svest o sopstvenim interesovanjima i mogućnostima.

Pravo učešća imaju osnovne škole, ali i osnovne muzičke i baletske škole, osnovne škole za obrazovanje odraslih i osnovne škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, sa sedištem u Srbiji. Škola mora da ima osnovanu učeničku zadrugu upisanu u registar Agencije za privredne registre i usklađenu sa Pravilnikom o učeničkim zadrugama. Mogu da se jave i škole koje su zadrugu osnovale pre donošenja tog pravilnika, ako su njen rad uskladile sa propisom.

Jedna ustanova može da podnese samo jednu prijavu. Prednost imaju škole koje u prethodnoj godini nisu dobile sredstva po istom osnovu.

Školama koje do sada nisu dobijale sredstva po ovom pozivu pripada najviše 400.000 dinara. Ustanovama koje su ih ranije dobile može da bude dodeljeno najviše 350.000 dinara. Konačan iznos zavisi od vrednovanja i rangiranja predloga projekata.

Na konkursu se vrednuju kvalitet predloga projekta, učešće u sličnim projektima u poslednje tri godine i održivost predloga u odnosu na očekivane ishode. Kvalitet obuhvata cilj, kompetencije koje projekat razvija kod učenika, broj zadrugara, aktivnosti i dinamiku realizacije, potrebnu opremu, očekivane ishode i način praćenja i vrednovanja efekata.

Komisija koju imenuje ministar utvrđuje listu vrednovanja i rangiranja u roku od najviše 10 dana od isteka roka za prijave. Odluku o izboru škola donosi ministar i objavljuje je na sajtu Ministarstva. Sa izabranim školama Ministarstvo zaključuje ugovor, a korisnici su dužni da u roku od tri meseca od uplate podnesu izveštaj o utrošku sredstava.

Kompletna dokumentacija podnosi se u štampanoj formi, najkasnije do 23. oktobra 2026. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, a predata dokumentacija se ne vraća.