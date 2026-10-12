STUDENTI SA PRIVREDNICIMA: Tradicionalna manifestacija na FON-u
FAKULTET organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu organizuje 14. oktobra peti FONBoarding, tradicionalnu manifestaciju povezivanja studenata sa kompanijama, stručnjacima iz prakse i prilikama za profesionalni razvoj.
Ovogodišnji program okupiće oko 1.000 studenata i više od 200 predstavnika kompanija. Centralni deo događaja je Company Fair, na kojem će studenti moći da razgovaraju sa predstavnicima kompanija o stručnim praksama, prvim poslovima i mogućnostima za razvoj karijere.
Program obuhvata i panel "Karijera u doba promena: očekivanja, prilike i izazovi", simulacije razgovora za posao u okviru Blind Networkinga, kao i FON Challenge, kroz koji studenti predstavljaju rešenja konkretnih poslovnih izazova
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