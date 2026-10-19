Sajam obrazovanja od 27. do 31. oktobra - Obrazovana Srbija, uspešna Srbija
Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava biće održan od 27. do 31. oktobra pod sloganom "Obrazovana Srbija, uspešna Srbija", saopštili su danas organizatori.
Kako je najavljeno, Sajam obrazovanja već više od pet decenija okuplja ustanove, institucije, izdavače, nastavnike, stručnjake, učenike, studente i sve one koji obrazovanje prepoznaju kao jedan od najvažnijih temelja društva.
Izložbeni program na štandu Ministarstva prosvete obuhvatiće udžbenike, obrazovna i edukativna izdanja, nastavna sredstva, opremu i tehnologiju za savremenu nastavu, kao i različite programe i modele koji podržavaju razvoj znanja i veština.
Pored izložbenog dela, u sali za prateći program u Hali 2C biće organizovana stručna predavanja, radionice i prezentacije.
Cilj sajma je da na jednom mestu poveže različite delove obrazovnog sistema i omogući razmenu iskustava, primera dobre prakse i savremenih rešenja koja mogu doprineti njegovom daljem unapređenju.
Sajam posvećen obrazovanju, biće otvoren svakog dana od 10 do 20 časova, a organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, navedeno je u saopštenju.
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