TRODNEVNA „DŽEZ TRILOGIJA“ U SMEDEREVU: Bogat program za ljubitelje džeza, bluza i soula
Trodnevni program „Džez trilogija“ 27. do 29. novembra okupiće u Smederevu istaknute muzičare i pružiti priliku za susret sa različitim džez stilovima, muzičkim senzibilitetima i umetničkim interpretacijama.
Tokom tri koncertne večeri, Koncertna dvorana Centra za kulturu Smederevo postaće prostor vrhunskih muzičkih izvođenja, u kojima se prepliću prepoznatljivi džez motivi i sloboda improvizacije.
Večeras nastupa umetnički ansambl „Beogradski džez kvartet“. Članovi ansambla su istaknuti muzičari i pedagozi.
U subotu, 28.novembra publiku očekuje nesvakidašnji muzički doživljaj uz nastup Dina Boumana (Dean Bowman), nekadašnjeg vokaliste kultnog američkog benda Screaming Headless Torsos, u pratnji sastava BluesTone Band.
U nedelju nastupa Iva Ikon je pevačica, pijanistkinja i kantautorka čiji muzički izraz spaja soul, bluz, džez, gospel i pop u autorskom pevač-tekstopisac pristupu.
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