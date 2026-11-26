FESTIVAL studentskog pozorišta u organizaciji Departmana dramskih umetnosti Akademije umetnosti Novi Sad, ove godine otvara novo poglavlje, a jedanaesto izdanje festivala donosi svojevrsni povratak korenima, idejama i vrednostima, uz osvrt na njegovu istoriju i prve korake napravljene na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

FOTO: Plakat

Ovogodišnji program biće realizovan u Novosadskom pozorištu (Újvidéki Színház) gde će publika imati priliku da pogleda dve potpuno nove pozorišne predstave, nastale u okviru jedinstvenog stvaralačkog koncepta studenata Akademije umetnosti u Novom Sadu sa različitih smerova i sve četiri godine studija, kao i studenata Fakulteta tehničkih nauka sa departmana za arhitekturu i urbanizam , odsek za umetnost i dizajn.

U petak, 4. decembra, u 19 časova, festival će otvoriti predstava “Čudo u Šarganu" u izvedbi studenata glume Akademije umetnosti Novi Sad u klasi prof. Jasne Đuričić i Bojane Milovanović, više stručne saradnice u Multimedijalnom centru Akademije umetnosti Novi Sad na adresi Đure Jakšića br. 7. Ulaz na predstavu je besplatan, a karte se mogu rezervisati putem instagram profila Pozorišta Promena.

Nakon toga 5. decembra, studenti režije i dramaturgije započeće kreativni proces na osnovu izvučenih tema i članova svojih ekipa, koji će prethodnog dana odnosno 4. decembra unapred biti izvučeni iz šešira. Bez unapred zadatih okvira i dugotrajnih priprema, pred učesnicima će se naći izazov da od slučajnog izbora stvore celovito pozorišno delo. Krajnji rok za stvaranje je nedelja, 6. decembar kada će na velikoj sceni Novosadskog pozorišta od 19 časova biti predstavljeni rezultati ovog intenzivnog pozorišnog procesa.

Ulaz na predstave je besplatan i između predstava neće biti pauze, obe predstave ovog dana će trajati 30 minuta. Jedanaesto izdanje Festivala studentskog pozorišta tako postaje prostor neizvesnosti i stvaralačke hrabrosti, mesto na kojem se pozorište ne donosi na scenu kao već završen proizvod, već nastaje pred nama, iz susreta ideja, ljudi i trenutka.

- Vraćamo se tamo gde je sve počelo, ali sa novim idejama, novom energijom i željom da ponovo pomeramo granice studentskog pozorišnog stvaralaštva - poručuju organizatori.