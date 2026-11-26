STIHOVI O SEĆANJU I LJUBAVI: Jasmina Topić dobitnica nagrade "Lenkin prsten" koju dodeljuje Dom kulture u Srbobranu
„DECEMBRA meseca dvadeset godina kasnije“ naslov je lirskog ostvarenja koje je Jasmini Topić donelo ovogodišnji „Lenkin prsten“ za najlepšu ljubavnu pesmu na srpskom jeziku.
Nagrada, koju dodeljuje Dom kulture u Srbobranu, ustanovljena je u spomen na Lenku Dunđerski, inspiraciju pesnika Laze Kostića za „Santa Maria della Salute“, po mnogima najljubavnije ikad napisane stihove u srpskoj književnosti, a Jasmina Topić je 21. dobitnik ovog priznanja.
Čak 198 pesama je stiglo na ovogodišnji konkurs za „Lenkin prsten“, a najbolju među njima je jednoglasno odabrao žiri koji je radio u sastavu: dr Dragana Todoreskov (predsednica), prof. dr Jelena Marićević Balać i Biljana Puškar.
- Ne napuštajući prošlo vreme, pesnikinja uspeva da dočara ne samo onoga ko je otišao ili je napušten, nego i složeni odnos između dvoje mladih i zaljubljenih, uz, reklo bi se, odlično doziranu patetiku koju sve vreme kontroliše bivajući svesna žanra i teme – navedeno je, između ostalog, u obrazloženju žirija.
Nagrađena pesma, koja je objavljena u septembru 2026. u pančevačkom časopisu „Kvartal“, trebalo bi do kraja ove godine da se nađe u osmoj zbirci poezije Jasmine Topić.
„PERO“ ZA AFIRMACIJU
Od 2021. godine Dom kulture u Srbobranu dodeljuje i „Lenkino pero“, za najlepšu ljubavnu pesmu mladih, neafirmisanih pesnika. Ove godine su tu nagradu osvojili Aleksandar Stefanović iz Sombora (u konkurenciji osnovaca) za pesmu „Moja ljubav“ i Dragana Martinović, gimnazijalka iz Srbobrana, za stihove „Spomenik od ljubavi“. Njima će nagrada biti dodeljena 29. novembra na svečanosti u sali Malog pozorišta.
- Pesma „Decembra meseca dvadeset godina kasnije“ zamišljena je kao dijalog s pesmom objavljenom 2005. u mojoj trećoj pesničkoj knjizi „Romantizam“. Htela sam da vidim da li u sećanju na tu pesmu i na jedan odnos mogu da napravim dodatnu introspekciju i šta bi rezultat pisanja doneo, bolje reći dodao, davno završenoj priči – objasnila je pesnikinja iz Pančeva.
Njoj će „Lenkin prsten“ biti svečano uručen 28. novembra u Velikoj sali Skupštine opštine u Srbobranu.
Nagrađena pesma Jasmine Topić:
DECEMBRA MESECA DVADESET GODINA KASNIJE
Pisanje o njemu nikada nije bio neki posao
Trajalo je koliko i suptilno svetlo
pre nego što se izgubio među senke
Kao nagoveštaj budućeg trajnog boravka
Udaljen koliko fizički toliko
i u prostoru neizrecivom na običnom jeziku
osim onog kojim progovara srce
I danas ne znam da li je bio razbojnik
ili mudro lice bez mantije
Ljubavnik u odori filozofa
sa pištoljem ispod leve sise
i aktentašne u desnoj ruci
Dok se gegao kao Hefest u uvek pomalo
mračnim ulicama a blagost skrivao
u nikad posečenoj bradi
i kolekcijama svega što se moglo
napraviti od jabuke
Godinama se njegovo prisustvo taložilo
dugo nakon odlaska
U nesvesno bivanje pod kožom
što je nekad drhturila na dodir
tela pretvorenog u zvono radosti
Verovala sam bez zadrške kada je odbijao
da me čuva samo za sebe
ali sebi privlačio u svoj napetosti
žila i neočekivanih spajanja
I dalje je u toj senci decembra meseca
u poznatoj kafani bez povoda
da više ikada tamo zakorači
sa čašom kisele jer se drugo
odavno popilo za dva života
Posmatra moje vreme koje je došlo
I radost je njegova prisutna kao misao
demona sa ramena
A jednostavne istine
i naučene lekcije i životne i telesne
povećale su neopipljivo prisustvo
kao da se neprestano ulagalo
u zidanje pouzdanog temelja
dugo nakon zaboravljenih linija tela
Jednom sam napisala kako
nijedna kap njega nije ostala u meni
Ali su semenke iz mnogih raspolućenih jabuka
postale poodrasla stabla
i nove spoznaje
Dok je on stalno pomalo prisutan
na tom mestu u senci ispod njihove krošnje
i odande se još osmehuje
I vidimo se zaista
već onoliko udaljeni.
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