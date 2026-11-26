„DECEMBRA meseca dvadeset godina kasnije“ naslov je lirskog ostvarenja koje je Jasmini Topić donelo ovogodišnji „Lenkin prsten“ za najlepšu ljubavnu pesmu na srpskom jeziku.

foto Privatna arhiva

Nagrada, koju dodeljuje Dom kulture u Srbobranu, ustanovljena je u spomen na Lenku Dunđerski, inspiraciju pesnika Laze Kostića za „Santa Maria della Salute“, po mnogima najljubavnije ikad napisane stihove u srpskoj književnosti, a Jasmina Topić je 21. dobitnik ovog priznanja.

Čak 198 pesama je stiglo na ovogodišnji konkurs za „Lenkin prsten“, a najbolju među njima je jednoglasno odabrao žiri koji je radio u sastavu: dr Dragana Todoreskov (predsednica), prof. dr Jelena Marićević Balać i Biljana Puškar.

- Ne napuštajući prošlo vreme, pesnikinja uspeva da dočara ne samo onoga ko je otišao ili je napušten, nego i složeni odnos između dvoje mladih i zaljubljenih, uz, reklo bi se, odlično doziranu patetiku koju sve vreme kontroliše bivajući svesna žanra i teme – navedeno je, između ostalog, u obrazloženju žirija.

Nagrađena pesma, koja je objavljena u septembru 2026. u pančevačkom časopisu „Kvartal“, trebalo bi do kraja ove godine da se nađe u osmoj zbirci poezije Jasmine Topić.

„PERO“ ZA AFIRMACIJU Od 2021. godine Dom kulture u Srbobranu dodeljuje i „Lenkino pero“, za najlepšu ljubavnu pesmu mladih, neafirmisanih pesnika. Ove godine su tu nagradu osvojili Aleksandar Stefanović iz Sombora (u konkurenciji osnovaca) za pesmu „Moja ljubav“ i Dragana Martinović, gimnazijalka iz Srbobrana, za stihove „Spomenik od ljubavi“. Njima će nagrada biti dodeljena 29. novembra na svečanosti u sali Malog pozorišta.

- Pesma „Decembra meseca dvadeset godina kasnije“ zamišljena je kao dijalog s pesmom objavljenom 2005. u mojoj trećoj pesničkoj knjizi „Romantizam“. Htela sam da vidim da li u sećanju na tu pesmu i na jedan odnos mogu da napravim dodatnu introspekciju i šta bi rezultat pisanja doneo, bolje reći dodao, davno završenoj priči – objasnila je pesnikinja iz Pančeva.

Njoj će „Lenkin prsten“ biti svečano uručen 28. novembra u Velikoj sali Skupštine opštine u Srbobranu.

Nagrađena pesma Jasmine Topić:

DECEMBRA MESECA DVADESET GODINA KASNIJE

Pisanje o njemu nikada nije bio neki posao

Trajalo je koliko i suptilno svetlo

pre nego što se izgubio među senke

Kao nagoveštaj budućeg trajnog boravka

Udaljen koliko fizički toliko

i u prostoru neizrecivom na običnom jeziku

osim onog kojim progovara srce

I danas ne znam da li je bio razbojnik

ili mudro lice bez mantije

Ljubavnik u odori filozofa

sa pištoljem ispod leve sise

i aktentašne u desnoj ruci

Dok se gegao kao Hefest u uvek pomalo

mračnim ulicama a blagost skrivao

u nikad posečenoj bradi

i kolekcijama svega što se moglo

napraviti od jabuke

Godinama se njegovo prisustvo taložilo



dugo nakon odlaskaU nesvesno bivanje pod kožomšto je nekad drhturila na dodirtela pretvorenog u zvono radosti

Verovala sam bez zadrške kada je odbijao

da me čuva samo za sebe

ali sebi privlačio u svoj napetosti

žila i neočekivanih spajanja

I dalje je u toj senci decembra meseca

u poznatoj kafani bez povoda

da više ikada tamo zakorači

sa čašom kisele jer se drugo

odavno popilo za dva života

Posmatra moje vreme koje je došlo

I radost je njegova prisutna kao misao

demona sa ramena

A jednostavne istine

i naučene lekcije i životne i telesne

povećale su neopipljivo prisustvo

kao da se neprestano ulagalo

u zidanje pouzdanog temelja

dugo nakon zaboravljenih linija tela

Jednom sam napisala kako

nijedna kap njega nije ostala u meni

Ali su semenke iz mnogih raspolućenih jabuka

postale poodrasla stabla

i nove spoznaje

Dok je on stalno pomalo prisutan

na tom mestu u senci ispod njihove krošnje

i odande se još osmehuje

I vidimo se zaista



već onoliko udaljeni.