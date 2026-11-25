GAJIĆ OSTAJE NA ČELU BITEF TEATRA : Odluka na sednici Skupštine Beograda
Skupština grada Beograda usvojila je na sednici održanoj pre dva dana odluku o ponovnom imenovanju Filipa Gajića za vršioca dužnosti direktora Bitef teatra, na period do šest meseci.
Ovim rešenjem Gajić je najpre razrešen dosadašnje dužnosti zbog isteka mandata, a potom ponovo imenovan na čelo ove pozorišne kuće. Reč je o proceduri predviđenoj Zakonom o kulturi, koja omogućava osnivaču da imenuje vršioca dužnosti direktora do izbora direktora, bez prethodno sprovedenog javnog konkursa.
Diplomirani glumac Filip Gajić iza sebe ima bogatu i raznovrsnu umetničku biografiju. Režirao je više od četrdeset predstava, radeći na tekstovima domaćih i svetskih autora - od Bore Stankovića, Stevana Sremca, Miroslava Krleže i Dušana Jovanovića do Albera Kamija, Vilijama Šekspira, Hajnera Milera, Harolda Pintera i Darija Foa.
Pored toga, stalni je član Beogradskog dramskog pozorišta, autor četrnaest drama i reditelj predstava nagrađivanih i izvođenih na festivalima poput Bitefa i Sterijinog pozorja.
Osnivač je Fondacije "Abrakadabra" i Dorćolskog narodnog pozorišta (scena "Kasador"), autor romana "Pisma Danilu Kišu" i "IX rukovet", kao i scenarista i montažer više filmskih ostvarenja.
Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima su nagrade "Joakim Vujić" i "Bora Stanković".
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